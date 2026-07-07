BRP inaugure son plus grand centre logistique mondial au Québec

Le fabricant canadien BRP franchit une nouvelle étape dans le développement de son réseau mondial avec l’inauguration de son plus grand centre de distribution et de logistique à Saint-Philippe, au Québec. Cette nouvelle installation centralise désormais les expéditions de pièces, d’accessoires et de vêtements destinés à plus de 2.050 concessionnaires répartis dans 110 pays.

D’une superficie de plus de 950.000 pieds carrés, soit l’équivalent d’environ 18 terrains de football, ce site devient le principal hub logistique du groupe. Toutes les pièces et accessoires des marques de BRP, notamment Ski-Doo, Sea-Doo, Can-Am, Lynx, Rotax et LinQ, transitent désormais par cette plateforme avant d’être expédiés directement aux concessionnaires, aux clients ou redistribués vers les autres centres logistiques du groupe à travers le monde.

Selon BRP, cette infrastructure est capable de traiter plus de 2,5 millions de commandes par an, avec l’objectif d’améliorer la rapidité des livraisons, la précision des expéditions et l’efficacité globale de la chaîne logistique. L’entreprise considère ce centre comme un élément clé de sa stratégie de croissance internationale.

Le choix de Saint-Philippe repose sur plusieurs atouts, notamment la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée ainsi que la proximité des principaux marchés du Québec, de l’Ontario, de la région des Grands Lacs et des États-Unis. Cette localisation doit permettre à BRP de renforcer sa capacité à répondre aux besoins de ses clients sur les marchés nord-américains et internationaux.

À l’occasion de cette inauguration, le groupe a également annoncé un don de 75.000 dollars canadiens, réparti sur deux ans, en faveur de l’école primaire des Moussaillons-et-de-la-Traversée de Saint-Philippe. Cette contribution servira à financer l’aménagement de la cour de l’établissement afin d’offrir un nouvel espace destiné aux élèves et à la communauté locale.

Les pièces, accessoires et vêtements représentent aujourd’hui un segment stratégique pour BRP. Cette activité génère plus d’un milliard de dollars canadiens de chiffre d’affaires annuel et a enregistré une progression de près de 10 % lors de l’exercice 2026. Les ventes de cette catégorie ont plus que doublé au cours des dix dernières années, confirmant son rôle dans la croissance du groupe.

Basée au Québec, BRP est présente dans plus de 110 pays et emploie près de 17.000 collaborateurs. Avec cette nouvelle plateforme logistique, l’entreprise entend soutenir l’expansion de ses activités tout en renforçant la qualité de service offerte à son réseau mondial de concessionnaires et de clients.