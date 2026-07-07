Le Maroc lance eTrade.ma pour booster les exportations des PME

Le Maroc accélère la digitalisation de son commerce extérieur avec le lancement de eTrade.ma, une nouvelle plateforme nationale destinée à connecter les entreprises marocaines aux acheteurs internationaux. Présentée à Benguerir, cette initiative vise à faciliter l’accès des PME et des TPME aux marchés mondiaux grâce aux outils numériques.

Développée en partenariat avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), la plateforme s’inscrit dans le Programme du commerce extérieur 2025-2027. Elle permet aux entreprises de créer une vitrine digitale de leurs produits, d’échanger directement avec des clients étrangers et de gérer leurs démarches commerciales dans un environnement numérique dédié.

Le projet entend répondre à plusieurs difficultés rencontrées par les exportateurs marocains, notamment le manque de visibilité à l’international, l’accès limité aux réseaux d’acheteurs, la complexité de la prospection commerciale et la maîtrise parfois insuffisante des outils digitaux. En simplifiant ces étapes, eTrade.ma ambitionne de rendre les opérations d’exportation plus accessibles et plus performantes.

Les autorités affichent des objectifs ambitieux. À l’horizon 2027, la plateforme prévoit d’accompagner près de 1.000 entreprises exportatrices et de générer plus de 15 milliards de dirhams de chiffre d’affaires additionnel à l’export. Cette stratégie vise à renforcer la compétitivité des entreprises marocaines sur les marchés internationaux.

Deux partenariats stratégiques ont été conclus lors du lancement. Le premier associe le Secrétariat d’État chargé du Commerce extérieur, PortNet, la Fondation OCP et l’UM6P afin d’assurer l’interconnexion de la plateforme avec le Guichet national des procédures du commerce extérieur. Le second réunit notamment Barid Al-Maghrib et Chronopost International Maroc pour développer des solutions logistiques destinées à fluidifier les opérations d’exportation.

Le déploiement de eTrade.ma sera progressif. Une première version pilote sera mise en service avant une ouverture à l’ensemble des entreprises exportatrices du Royaume, permettant d’adapter les fonctionnalités aux besoins des utilisateurs.