France-Maroc : Rahimi prêt à prendre le relais après le forfait de Saibari

Le Maroc devra relever un défi supplémentaire face à la France en quart de finale de la Coupe du monde 2026. Les Lions de l’Atlas seront privés d’Ismael Saibari, blessé à la cuisse et indisponible pour cette affiche décisive prévue ce jeudi.

Auteur d’un excellent parcours depuis le début du tournoi, le joueur du Bayern Munich s’était imposé comme l’un des principaux atouts offensifs de la sélection marocaine. Avec trois réalisations inscrites face au Brésil, à l’Écosse et à Haïti, il occupait la tête du classement des buteurs marocains dans cette édition du Mondial.

En conférence de presse, le sélectionneur Mohamed Ouahbi a confirmé que son attaquant ne serait pas en mesure de disputer le quart de finale contre la France. Le technicien s’est toutefois montré rassurant sur son état, précisant que cette blessure ne mettait pas un terme à sa participation au reste de la compétition.

Pour compenser cette absence, Soufiane Rahimi apparaît comme le candidat le plus crédible pour intégrer le onze de départ. L’attaquant d’Al Aïn avait déjà remplacé Saibari lors du précédent match contre le Canada et offre un profil différent, basé sur la vitesse, le pressing et une grande efficacité dans les derniers mètres.

Rahimi affiche lui aussi une excellente dynamique durant cette Coupe du monde avec deux buts inscrits jusqu’à présent. Son expérience et ses statistiques en club, où il s’est illustré par sa régularité offensive, constituent des arguments supplémentaires pour mener l’attaque marocaine.

Malgré l’absence de l’un de ses meilleurs éléments, le Maroc conserve de solides ambitions avant ce choc face à la France. Le staff technique devra adapter son animation offensive, tout en s’appuyant sur un collectif qui a démontré sa capacité à rivaliser avec les meilleures sélections depuis le début du tournoi.

Cette rencontre représente une nouvelle occasion pour les Lions de l’Atlas de poursuivre leur parcours historique et de confirmer leur statut parmi les grandes surprises de la Coupe du monde 2026.