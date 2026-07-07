Maroc-Canada : un record d’audience historique au Canada

L’élimination du Canada face au Maroc en huitième de finale de la Coupe du monde 2026 n’a pas seulement marqué les esprits sur le terrain. La rencontre est devenue l’un des événements sportifs les plus suivis de l’histoire de la télévision canadienne, selon les chiffres publiés par Bell Média.

Diffusé sur RDS, TSN, CTV, Noovo et Crave, le match a rassemblé en moyenne 5,4 millions de téléspectateurs. Il s’agit du match du Canada le plus regardé de l’histoire de la Coupe du monde et du deuxième match le plus suivi de l’histoire du tournoi, toutes nations confondues, derrière la finale de l’édition 2014.

Au total, 11,7 millions de Canadiens ont regardé au moins une partie de la rencontre. Le pic d’audience a été atteint à 7,3 millions de téléspectateurs, au moment où la sélection canadienne tentait de revenir au score face aux Lions de l’Atlas.

Le succès s’est également confirmé sur les plateformes numériques. Bell Média indique que l’audience en ligne a progressé de plus de 500 % par rapport au premier huitième de finale du Mondial 2022, illustrant l’engouement croissant du public pour la compétition.

Plus largement, la Coupe du monde 2026 connaît un fort succès au Canada. Depuis le début du tournoi, 28,2 millions de personnes, soit près de 69 % de la population canadienne, ont suivi au moins une partie des rencontres diffusées par le groupe audiovisuel.

Les Canadiens ont également consommé plus de 274 millions d’heures de diffusion en direct depuis le début de la compétition, un chiffre en hausse de plus de 150 % par rapport au Mondial 2022 au même stade du tournoi.

Les réseaux sociaux ont eux aussi enregistré une forte activité. Le match entre le Maroc et le Canada a généré plus de 7 millions de vues vidéo ainsi que 215.000 interactions sur les plateformes sociales de RDS.