Canada : nouveau plan pour attirer davantage d’immigrants francophones

Le Canada renforce sa stratégie en faveur de l’immigration francophone avec un nouvel investissement de 1,3 million de dollars destiné à soutenir le recrutement et l’intégration de travailleurs qualifiés dans les communautés francophones en situation minoritaire, notamment au Manitoba.

Financé conjointement par les gouvernements fédéral et provincial, ce programme sera déployé sur deux ans afin de répondre aux besoins croissants du marché de l’emploi, en particulier dans les secteurs confrontés à une pénurie de main-d’œuvre bilingue comme celui de la santé.

Le projet sera piloté par le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM), avec l’appui du Centre d’innovation en immigration francophone (CIIF). Les actions prévues portent sur le recrutement de candidats francophones à l’international, leur accompagnement à l’installation ainsi que la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles.

Parallèlement, le gouvernement canadien a annoncé la prolongation jusqu’en août 2027 du programme pilote destiné aux étudiants internationaux francophones installés hors Québec. Cette initiative offre aux diplômés dont les compétences répondent aux besoins des provinces une voie facilitée vers l’obtention de la résidence permanente.

La ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Lena Metlege Diab, a indiqué que cette prolongation permettra de poursuivre l’évaluation du dispositif tout en consolidant les efforts engagés pour renforcer la présence francophone à l’extérieur du Québec.

Les responsables du programme soulignent que la maîtrise du français constitue un atout essentiel dans plusieurs domaines, notamment les services de santé, où la communication dans la langue maternelle des patients contribue à améliorer la qualité des soins.

Des représentants des étudiants internationaux estiment toutefois que ces mesures devront être complétées par des réformes plus durables, notamment pour réduire les obstacles financiers auxquels sont confrontés de nombreux candidats souhaitant s’établir définitivement au Canada.

Cette nouvelle initiative s’inscrit dans la politique canadienne de soutien aux communautés francophones en situation minoritaire. En 2025, le pays avait dépassé son objectif national avec 8,9 % de nouveaux résidents permanents francophones installés hors Québec, confirmant la progression de cette stratégie d’immigration.