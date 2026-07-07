Polémique en France après l’incendie du drapeau marocain

L’ambassade du Maroc en France a annoncé le dépôt d’une plainte à la suite d’incidents survenus à Aubervilliers après la rencontre entre le Maroc et le Canada comptant pour la Coupe du monde 2026. La représentation diplomatique dénonce des actes visant le drapeau marocain ainsi que des comportements intimidants envers des supporters.

Selon un communiqué de l’ambassade, les faits se sont déroulés dans la soirée du 4 juillet dans le quartier des Quatre-Chemins. Des vidéos, présentées comme authentifiées, montreraient le drapeau du Maroc arraché, déchiré puis incendié en public.

La représentation diplomatique qualifie ces actes d’atteinte aux symboles nationaux et estime qu’ils sont susceptibles de heurter les ressortissants marocains vivant en France ainsi que les Franco-Marocains.

L’ambassade fait également état d’autres scènes impliquant des supportrices vêtues du maillot des Lions de l’Atlas. Accompagnées de jeunes enfants, elles auraient été victimes d’agressions verbales et de tentatives d’intimidation, selon le communiqué.

Face à ces événements, les autorités marocaines indiquent avoir saisi les services compétents en France afin que les circonstances soient établies et que les éventuels auteurs répondent de leurs actes devant la justice. L’ambassade a également remercié les forces de l’ordre françaises ainsi que la mairie d’Aubervilliers pour leur mobilisation.

Dans son communiqué, la représentation diplomatique rappelle que les manifestations liées aux compétitions sportives doivent demeurer des moments de célébration et de convivialité. Elle appelle au respect des symboles nationaux de tous les États et au maintien d’un climat de coexistence pacifique entre les différentes communautés.