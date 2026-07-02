Standard Chartered prévoit 4,5 % de croissance au Maroc

La banque Standard Chartered anticipe une croissance du produit intérieur brut (PIB) du Maroc de 4,5 % en 2026, estimant que l’économie nationale continuera de bénéficier de fondamentaux solides, d’une activité industrielle soutenue et d’un environnement favorable aux investissements.

Selon l’institution bancaire, plusieurs moteurs devraient soutenir cette dynamique au cours de l’année. L’industrie manufacturière poursuit son développement, le tourisme maintient une trajectoire positive, tandis que la consommation intérieure reste robuste. À ces facteurs s’ajoutent les investissements dans les secteurs stratégiques et une amélioration attendue des performances agricoles.

Standard Chartered souligne que la diversification de l’économie marocaine constitue aujourd’hui l’un de ses principaux atouts. Le Royaume renforce progressivement sa capacité de production industrielle tout en développant des infrastructures qui améliorent sa compétitivité sur les marchés internationaux.

La banque estime également que le repositionnement des chaînes d’approvisionnement mondiales offre au Maroc une opportunité majeure. Grâce à sa situation géographique, le Royaume consolide son rôle de plateforme reliant l’Europe, l’Afrique, l’Asie et le Moyen-Orient, attirant un nombre croissant d’investisseurs internationaux.

Pour Cynthia El Asmar, Directrice Générale et Responsable de la Couverture de Standard Chartered Maroc, les choix économiques du Royaume portent leurs fruits. Elle considère que la diversification de l’économie, le développement industriel et les investissements continus dans les secteurs stratégiques renforcent durablement l’attractivité du Maroc auprès des entreprises internationales.

L’établissement bancaire estime également que la poursuite des investissements dans les infrastructures, le tourisme et l’industrie permettra au secteur privé de profiter de nouvelles opportunités de développement, dans un contexte où les flux mondiaux de commerce et d’investissement continuent d’évoluer.

Enfin, Standard Chartered souligne que de meilleures conditions agricoles pourraient constituer un facteur supplémentaire de croissance. Une récolte supérieure aux prévisions contribuerait à renforcer l’activité économique et à soutenir davantage les performances du PIB en 2026.

Ces prévisions confirment la confiance des institutions financières internationales dans les perspectives de l’économie marocaine, portée par une stratégie de diversification, une base industrielle en expansion et une attractivité croissante pour les investisseurs étrangers.