Le Maroc impressionne avant le choc contre le Canada

À deux jours du huitième de finale de la Coupe du monde 2026 entre le Maroc et le Canada, le sélectionneur canadien Jesse Marsch a affiché un profond respect pour les Lions de l’Atlas. Le technicien américain estime que la sélection marocaine fait désormais partie des grandes nations du football international, au regard de ses performances lors des dernières années.

En conférence de presse, Marsch a souligné que le parcours réalisé par le Maroc depuis la Coupe du monde 2022 a changé le regard porté sur la sélection nationale. Selon lui, les résultats obtenus par les Lions de l’Atlas sur la scène internationale leur permettent aujourd’hui d’être considérés comme une référence et un adversaire de tout premier plan.

Le sélectionneur canadien s’attend ainsi à une rencontre particulièrement exigeante face à une équipe qu’il juge complète, disciplinée et habituée aux grands rendez-vous. Il a néanmoins assuré que son groupe abordera ce défi avec ambition, convaincu que le Canada possède les qualités nécessaires pour rivaliser avec l’une des meilleures sélections du tournoi.

Qualifié pour les huitièmes de finale après un parcours convaincant, le Canada dispute l’une des campagnes les plus marquantes de son histoire en Coupe du monde. De son côté, le Maroc arrive avec le plein de confiance après avoir éliminé les Pays-Bas au terme d’une séance de tirs au but, confirmant une nouvelle fois sa solidité dans les matches à élimination directe.

La confrontation prévue samedi à Houston s’annonce donc comme l’un des chocs de ce tour. D’un côté, un Canada qui poursuit sa progression sur la scène internationale ; de l’autre, des Lions de l’Atlas qui ambitionnent de prolonger leur parcours et de décrocher une nouvelle qualification historique pour les quarts de finale du Mondial 2026.

Au-delà de l’enjeu sportif, les déclarations de Jesse Marsch illustrent le statut acquis par le Maroc ces dernières années. Longtemps considéré comme un outsider, le football marocain est désormais perçu par ses adversaires comme une puissance capable de rivaliser avec les meilleures nations du monde.