Maroc-Canada : les Lions de l’Atlas lancent leur préparation à Houston

Les Lions de l’Atlas sont désormais pleinement tournés vers leur huitième de finale de la Coupe du monde 2026 face au Canada. Installée à Houston depuis mardi, la sélection nationale a effectué sa première séance d’entraînement sur le sol texan, marquant le début de la préparation finale avant ce rendez-vous décisif.

Après une journée consacrée à la récupération à la suite du déplacement, le staff technique dirigé par Mohamed Ouahbi a augmenté progressivement l’intensité du travail. L’ensemble des joueurs a participé à cette première séance collective, signe d’un groupe prêt à aborder les derniers ajustements avant la rencontre.

Organisée au BBVA Compass Stadium, l’entraînement a alterné exercices physiques, travail avec ballon et séquences tactiques. L’objectif est de permettre aux internationaux marocains de retrouver rapidement leur meilleur niveau tout en affinant les automatismes indispensables pour un match à élimination directe.

Le Maroc affrontera le Canada ce samedi 4 juillet à 18h (heure marocaine) au NRG Stadium de Houston. Une victoire ouvrirait aux Lions de l’Atlas les portes des quarts de finale, où ils retrouveraient le vainqueur de l’affiche opposant la France au Paraguay.

L’encadrement technique mise sur une préparation minutieuse afin d’aborder cette confrontation dans les meilleures conditions physiques et mentales. À ce stade de la compétition, chaque détail peut faire la différence, qu’il s’agisse de la récupération, de l’organisation défensive ou de l’efficacité offensive.

L’engouement autour de cette rencontre dépasse largement le cadre sportif. De nombreux supporters marocains feront le déplacement jusqu’au Texas pour soutenir les Lions de l’Atlas. Afin de répondre à cette forte demande, un dispositif exceptionnel de douze vols spéciaux a été mis en place entre le Maroc et Houston, offrant plus de 3.000 places aux fans souhaitant assister à ce huitième de finale.

Portés par une qualification convaincante et un groupe au complet, les Lions de l’Atlas abordent cette dernière ligne droite avec l’ambition de poursuivre leur parcours dans ce Mondial 2026 et d’inscrire une nouvelle page de l’histoire du football marocain.