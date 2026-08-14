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Soukaina Glamour interpellée à Casablanca

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

L’influenceuse Soukaina Janah, connue sous le nom de Soukaina Glamour, a été interpellée mercredi 12 août à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, alors qu’elle s’apprêtait à quitter le Maroc.

L’intervention a été menée par les services de la sûreté nationale de l’aéroport, en coordination avec les services compétents de Marrakech. Elle intervient dans le cadre d’une enquête judiciaire portant sur la création et la diffusion de contenus numériques considérés comme contraires à la pudeur publique.

Selon les éléments rapportés dans cette affaire, les investigations ont débuté après la détection de plusieurs vidéos diffusées sur un réseau social. Les services de veille informatique ont procédé à des vérifications et à des recoupements afin d’identifier la personne concernée.

Les recherches auraient ensuite permis aux enquêteurs de suivre ses déplacements et de localiser Soukaina Glamour. Son interpellation est finalement intervenue alors qu’elle se trouvait à l’aéroport de Casablanca pour prendre un vol à destination de l’étranger.

L’influenceuse a été placée dans le cadre d’une procédure d’enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent. Les investigations doivent permettre de déterminer les circonstances précises de l’affaire, les motivations derrière la diffusion des contenus concernés ainsi que leurs éventuelles ramifications.

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