Le Maroc accélère sur le marché des fruits rouges en Norvège

Le Maroc renforce sa position dans le commerce européen des fruits rouges. Sur la campagne 2025-2026, le Royaume est devenu le premier fournisseur de la Norvège en framboises et mûres fraîches.

Entre juillet 2025 et juin 2026, les exportateurs marocains ont expédié 707 tonnes vers le marché norvégien. Ces ventes ont généré plus de 9,3 millions d’euros, confirmant l’importance croissante de cette filière dans les échanges agricoles du Maroc avec l’Europe du Nord.

Cette performance s’appuie surtout sur une progression régulière des volumes. Les exportations marocaines ont augmenté de 22% en un an, établissant un nouveau record pour cette catégorie de produits.

Le changement est encore plus visible sur le long terme. En cinq campagnes, les volumes expédiés vers la Norvège sont passés d’environ 400 tonnes en 2020-2021 à plus de 700 tonnes en 2025-2026. Les recettes ont suivi la même trajectoire, progressant d’environ 5 millions à plus de 9 millions d’euros.

Le Maroc fournit ainsi plus de la moitié des importations norvégiennes de framboises et de mûres fraîches. Cette part témoigne de la capacité des opérateurs marocains à gagner des parts sur un marché particulièrement attentif à la qualité et à la régularité des livraisons.

Cette progression repose notamment sur l’essor de la production marocaine de fruits rouges destinée à l’export. Les producteurs ont développé une offre capable de répondre aux exigences des marchés européens, avec une attention particulière portée à la fraîcheur, au conditionnement et aux délais d’acheminement.

La Norvège constitue aussi un débouché intéressant pour diversifier les exportations agricoles marocaines. Au-delà des marchés européens traditionnels, les opérateurs cherchent à consolider leur présence dans des pays où la demande pour les fruits frais à forte valeur ajoutée reste importante.

Pour la filière marocaine, la progression enregistrée en Norvège représente donc davantage qu’un simple gain de volumes. Elle confirme la montée en gamme d’une activité agricole tournée vers l’export et la capacité du Maroc à s’imposer sur des marchés éloignés et exigeants.

Cette dynamique intervient alors que les fruits rouges occupent une place de plus en plus importante dans les exportations agricoles marocaines. Leur développement permet au Royaume de renforcer la diversification de son offre alimentaire destinée aux marchés internationaux.

La hausse simultanée des volumes et des revenus vers la Norvège illustre enfin la consolidation de ce débouché. Avec plus de 700 tonnes exportées sur la dernière campagne, le Maroc dispose désormais d’une position de premier plan sur ce segment du marché norvégien.