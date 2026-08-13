Al Hoceima accueille une nouvelle étape du Festival des Plages

La 22e édition du Festival des Plages de Maroc Telecom a posé ses valises à Al Hoceima, où la programmation estivale a démarré mercredi soir dans une ambiance festive. La ville devient ainsi la troisième escale de cette tournée musicale après M’diq et Tanger.

La première soirée s’est tenue sur la place Mohammed VI, au cœur d’Al Hoceima. Plusieurs centaines de spectateurs ont assisté aux différents spectacles proposés pour cette ouverture.

Le choix de Khalid Momo pour lancer cette étape a donné une dimension locale à l’événement. L’artiste a ouvert la soirée avant de céder la scène à Mohamed Amine et Rami Lapache. Leurs prestations ont notamment puisé dans le patrimoine musical populaire de la région.

Pour les organisateurs, cette présence d’artistes issus de différents territoires marocains permet au festival de renforcer son ancrage local. Al Hoceima accueille ainsi une programmation qui associe des artistes de la région à des figures venues d’autres horizons du Maroc.

Rami Lapache, artiste marocain installé aux Pays-Bas, participait pour la première fois au Festival des Plages à Al Hoceima. Il a exprimé sa satisfaction de retrouver le public de la ville. Mohamed Amine, originaire d’Al Hoceima, a pour sa part souligné son attachement à cette étape organisée dans sa ville natale.

L’étape d’Al Hoceima se poursuit avec plusieurs soirées gratuites. Tahour figure notamment au programme du 13 août, tandis que Saida Charaf est annoncée le 15 août. Zouhair El Bahaoui doit clôturer cette séquence le 21 août.

Avec cette programmation, le Festival des Plages poursuit son parcours sur le littoral marocain. Après Al Hoceima, le rendez-vous musical se déplacera à Saïdia, où les concerts sont programmés du 15 au 21 août.