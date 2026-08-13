Le Québec place le transport collectif au cœur

À l’approche des prochaines élections générales québécoises, le transport collectif s’impose comme un enjeu économique et social majeur. L’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) demande aux partis politiques de prendre des engagements concrets pour garantir l’avenir des réseaux de mobilité.

L’organisation vient de rendre public son mémoire électoral. Elle y défend une vision dans laquelle autobus, métro et services de transport adapté ne sont plus considérés comme de simples outils de déplacement.

Pour l’ATUQ, ces réseaux jouent directement sur le pouvoir d’achat, la circulation routière, la productivité des entreprises et la qualité de vie. Ils contribuent aussi à la réduction des impacts environnementaux liés aux déplacements.

L’association alerte surtout sur les difficultés financières auxquelles les réseaux sont confrontés. Le vieillissement des infrastructures et des flottes, combiné à l’évolution des besoins des usagers, impose selon elle une planification financière sur plusieurs années.

Sa principale demande concerne ainsi la mise en place d’un cadre de financement de cinq ans. Celui-ci doit permettre de maintenir une offre suffisante en transport collectif régulier et adapté à travers le Québec.

L’ATUQ réclame également des ressources financières suffisantes pour renouveler les autobus urbains et assurer le maintien des actifs existants. Pour les sociétés de transport, la question ne se limite donc pas à développer de nouveaux services. Elle concerne aussi la capacité à préserver les infrastructures déjà en place.

L’organisation estime que les décisions prises durant la prochaine législature auront des conséquences directes sur la mobilité des citoyens et sur l’économie québécoise. Une offre de transport collectif stable peut notamment réduire la dépendance à l’automobile et faciliter les déplacements domicile-travail.

L’ATUQ appelle ainsi les formations politiques à placer la mobilité durable parmi leurs priorités électorales. Elle invite également les électeurs à questionner les candidats sur leurs propositions concernant le financement et le développement des réseaux.

L’association représente les dix organismes publics de transport collectif du Québec. Ces réseaux desservent les principales agglomérations de la province, qui regroupent plus de 60 % de la population québécoise et concentrent la majorité de l’achalandage en transport collectif.