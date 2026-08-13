Météo Maroc : des orages au nord, jusqu’à 48 °C au sud

Le Maroc s’apprête à connaître plusieurs jours de météo particulièrement contrastée. Des orages parfois accompagnés de grêle et de fortes rafales sont attendus dans plusieurs provinces, alors que le sud du Royaume devra composer avec des températures pouvant atteindre 48 °C.

La Direction générale de la météorologie a placé plusieurs provinces en vigilance orange pour la journée de jeudi. Les précipitations pourraient atteindre 20 à 35 mm entre 13 h et 23 h, avec des épisodes orageux susceptibles de provoquer localement de la grêle et des rafales de vent.

Les provinces d’Al Hoceima, Boulemane, Driouch, Rehamna, Figuig, Chichaoua, Jerada, Al Haouz, El Kelaa des Sraghna, Taroudant, Marrakech, Taza, Taourirt et Guercif sont concernées par ces perturbations.

Au même moment, une forte chaleur va persister dans les provinces du sud. De jeudi à samedi, les températures pourraient atteindre 45 à 48 °C à Aousserd, Oued Ed-Dahab, Boujdour, Assa-Zag, Es-Semara et Tata.

La chaleur restera également marquée dans l’intérieur des provinces de Laâyoune, Tan Tan et Guelmim. Le thermomètre devrait y afficher entre 42 et 45 °C jeudi et vendredi.

Cette situation illustre le contraste des conditions météorologiques attendues au Maroc dans les prochains jours. Certaines régions devront faire face à des épisodes orageux parfois intenses, tandis que le sud connaîtra une chaleur exceptionnelle.