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Aïd Al Mawlid sera célébré le 25 août au Maroc

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

Les Marocains connaissent désormais la date officielle d’Aïd Al Mawlid Annabaoui. La fête religieuse sera célébrée le mardi 25 août 2026, selon le ministère des Habous et des Affaires islamiques.

La date a été fixée après l’observation du croissant lunaire marquant le début du mois de Rabie-I 1448 de l’hégire. Cette observation a été effectuée dans la soirée du jeudi 13 août, correspondant au 29 Safar 1448.

Le ministère a confirmé l’apparition du croissant lunaire. Le mois de Safar aura ainsi compté 29 jours.

Le vendredi 14 août marque donc le premier jour de Rabie-I 1448. Cette nouvelle étape du calendrier islamique permet de déterminer officiellement la date d’Aïd Al Mawlid au Maroc.

La célébration interviendra onze jours après le début de Rabie-I. Aïd Al Mawlid Annabaoui, qui commémore la naissance du prophète Mohammed, occupe une place importante dans le calendrier religieux marocain.

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