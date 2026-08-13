Mazraoui retrouve Manchester United avec confiance

De retour à Manchester United après sa pause estivale, Noussair Mazraoui affiche un état d’esprit positif avant le début de la nouvelle saison. Le défenseur marocain estime que le groupe mancunien a franchi un cap durant son absence.

Après une période de repos marquée par une longue saison et la Coupe du monde 2026, l’international marocain a retrouvé ses coéquipiers en Angleterre. Il découvre une équipe qu’il juge plus avancée dans son travail collectif.

Dans un entretien accordé aux médias officiels de Manchester United, Mazraoui a souligné les progrès observés depuis son retour. Le Marocain apprécie notamment la dynamique installée sous la direction de Michael Carrick.

Cette reprise intervient après une saison 2025-2026 compliquée sur le plan physique. Plusieurs blessures avaient perturbé la régularité du joueur, alors que son épaule avait également suscité des inquiétudes avant le Mondial avec le Maroc.

À Manchester, l’objectif est désormais de retrouver un rythme durable. Mazraoui dispose d’un profil particulièrement précieux pour le club anglais grâce à sa polyvalence défensive. Il peut évoluer à droite comme à gauche, mais aussi occuper un rôle plus axial.

Arrivé à Old Trafford en 2024 après son passage au Bayern Munich, le joueur de 28 ans s’est progressivement imposé dans la rotation mancunienne. Sa capacité à répondre à plusieurs besoins tactiques constitue un atout important pour la nouvelle campagne.

Le contexte pourrait aussi lui offrir une nouvelle opportunité. Manchester United cherche davantage de stabilité et entend aborder la saison avec une dynamique différente. Le retour progressif des internationaux renforce également le groupe à l’approche de la reprise officielle.

Pour Mazraoui, cette période de préparation sera donc déterminante. Après les difficultés physiques de l’exercice précédent, il devra retrouver de la continuité afin de reprendre une place centrale dans le dispositif des Red Devils.