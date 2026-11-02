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Québec : une IA médicale affirme éviter les urgences à 70 % de ses utilisateurs

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

L’intelligence artificielle commence à transformer l’orientation des patients dans le système de santé québécois. Développé par Bonjour-santé, l’assistant médical BonsAi revendique des résultats encourageants depuis son lancement en février 2026. Près de 200 000 sessions ont été enregistrées, tandis que sept utilisateurs sur dix déclarent avoir évité un passage aux urgences grâce à cet outil.

Accessible gratuitement et disponible 24 heures sur 24, BonsAi accompagne les utilisateurs dans l’évaluation de leurs symptômes. Son objectif est de les orienter vers le service le plus adapté : pharmacien, infirmier, médecin, spécialiste ou urgences lorsque la situation le nécessite.

Les résultats communiqués par l’entreprise reposent sur des sondages auprès des utilisateurs. Selon ces données, 85 % des répondants estiment avoir été dirigés vers le bon service de santé. Plus de huit patients sur dix déclarent également mieux comprendre leurs symptômes après avoir utilisé l’assistant.

La plateforme franchit une nouvelle étape avec l’intégration de fonctionnalités d’analyse d’images. Les utilisateurs peuvent désormais transmettre une photographie d’une manifestation physique, comme une rougeur inhabituelle, afin de compléter l’évaluation de leurs symptômes.

BonsAi propose également des capsules vidéo pédagogiques réalisées par des médecins et des infirmières québécois. Ce contenu est développé en partenariat avec TopMedecine, à travers sa plateforme TopConseil. Les vidéos apportent des explications sur les symptômes, les gestes à adopter à domicile et les signes qui doivent conduire à consulter un professionnel.

L’outil ne se limite pas à fournir des recommandations. Il peut aussi faciliter la prise de rendez-vous auprès de la clinique habituelle des patients ou présenter les disponibilités de professionnels de santé à proximité, avec la possibilité de réserver directement.

Pour Bonjour-santé, cette évolution répond à une difficulté majeure du système québécois : déterminer rapidement le niveau de soins nécessaire, au-delà de la simple recherche d’un rendez-vous médical.

Fondée au Québec et basée à Boucherville, l’entreprise entend ainsi développer une intelligence artificielle adaptée aux réalités et au cadre réglementaire de son système de santé. Elle mise notamment sur l’intégration des professionnels, des établissements et des ressources médicales disponibles.

Les résultats annoncés restent toutefois des déclarations issues de sondages auprès des utilisateurs. Ils ne constituent pas, à eux seuls, une mesure indépendante de la réduction effective des passages aux urgences.

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