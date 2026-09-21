Marrakech Airshow 2026 : les Émirats misent sur leur industrie de défense au Maroc

Les Émirats arabes unis préparent une présence structurée au Marrakech Airshow 2026. Du 7 au 10 octobre, un pavillon national réunira des institutions, des industriels de défense et des acteurs des technologies avancées sur la base des Forces Royales Air à Marrakech.

Cette participation intervient alors que le Maroc consolide son écosystème aéronautique. Plus de 150 entreprises évoluent désormais dans ce secteur, tandis que le salon mettra notamment en avant l’intelligence artificielle, les technologies satellitaires et les systèmes de défense de haute technologie.

La délégation émiratie entend présenter plusieurs composantes de son industrie nationale et développer des échanges avec les acteurs internationaux présents au Maroc.

Le ministère de la Défense des Émirats, le Tawazun Council for Defence Enablement, EDGE, Generation 5 Holding, Resource Industries et Multi Level Group (MLG) figurent parmi les participants annoncés. Des plateformes spécialisées comme IDEX, UMEX/SIMTEX et ISNR Abu Dhabi seront également représentées.

Cette organisation reflète la stratégie émiratie consistant à regrouper industriels, institutions et événements spécialisés sous une bannière nationale lors des grands salons internationaux.

EDGE et Safran : une coopération qui élargit les perspectives industrielles

Le groupe EDGE constituera l’une des principales vitrines de l’industrie de défense émiratie à Marrakech. Déjà présent lors de l’édition 2024, il avait présenté des solutions dans les armes intelligentes, les systèmes autonomes et les équipements de défense.

Son arrivée au salon de 2026 s’inscrit dans une dynamique de partenariats internationaux. En juin, EDGE et le français Safran ont annoncé un accord stratégique destiné à développer leur coopération dans l’aéronautique et la défense.

Les deux groupes ont également présenté un projet portant sur la création envisagée de deux coentreprises, aux Émirats arabes unis et en France. Leur coopération comprend notamment le développement conjoint d’une arme guidée de nouvelle génération issue de la famille Hammer.

La présence simultanée de Safran au Marrakech Airshow pourrait favoriser des échanges autour des technologies aéronautiques et des chaînes industrielles. Les modalités d’éventuels projets au Maroc restent toutefois à préciser.

Le C-390 Millennium au cœur des ambitions de Generation 5

Generation 5 Holding arrive à Marrakech avec une actualité liée au transport militaire aérien.

En mai 2026, l’entreprise émiratie a signé avec Embraer un accord de partenariat stratégique exclusif autour du programme C-390 Millennium aux Émirats arabes unis. Le constructeur brésilien avait annoncé le même jour un contrat portant sur dix appareils fermes et dix options.

Cette opération représentait alors la première sélection du C-390 Millennium au Moyen-Orient.

La participation de Generation 5 au salon marocain permettra de mettre en avant son implication dans un programme aéronautique militaire d’envergure internationale. Elle illustre également la diversité des activités représentées au sein du pavillon émirati.

Des technologies allant des drones à la guerre électronique

Resource Industries complète la délégation avec des solutions destinées à plusieurs segments de la défense. Son portefeuille comprend notamment des technologies pour les véhicules militaires, les plateformes sans pilote, la lutte contre les drones, les radars et l’optronique.

L’entreprise avait déjà participé au pavillon émirati lors d’Eurosatory 2026 à Paris. Selon l’agence de presse émiratie WAM, elle y avait tenu 14 réunions avec des acteurs internationaux au cours de la troisième journée du salon.

Multi Level Group figure également parmi les entreprises attendues. Son positionnement couvre notamment les technologies avancées et les systèmes autonomes.

Ces différents acteurs pourront présenter leurs capacités à des délégations militaires, des industriels et des visiteurs spécialisés réunis à Marrakech.

Un pavillon qui associe industrie et plateformes internationales

La participation émiratie ne se limite pas aux fabricants d’équipements de défense. IDEX, UMEX/SIMTEX et ISNR Abu Dhabi seront aussi représentés.

Ces plateformes couvrent respectivement les secteurs de la défense, des systèmes sans pilote et de la simulation, ainsi que de la sécurité intérieure et numérique. Leur présence vise notamment à promouvoir les salons organisés aux Émirats auprès des professionnels et des délégations internationales.

Les publications Al Jundi Journal et Nation Shield complètent la composition annoncée du pavillon national.

Pour le Maroc, le Marrakech Airshow constitue un espace de rencontre entre les industriels aéronautiques, les institutions et les entreprises technologiques. La participation émiratie permettra de présenter un écosystème de défense qui cherche à développer ses capacités industrielles et à renforcer ses coopérations internationales.