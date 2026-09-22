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Tesla prépare l’arrivée de Grok sur les véhicules au Maroc

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

Tesla prépare l’arrivée de Grok sur le marché marocain. L’assistant d’intelligence artificielle développé avec xAI doit être accessible prochainement sur les véhicules compatibles, à condition qu’ils disposent d’une version logicielle suffisamment récente.

Le Maroc apparaît désormais dans le périmètre régional de disponibilité de Grok défini par Tesla. Cette évolution fait suite à l’annonce de Tesla EMEA concernant l’extension de son assistant au Moyen-Orient et à plusieurs marchés de la région.

L’activation repose notamment sur la mise à jour logicielle 2026.32.6 ou une version ultérieure. Tesla précise également que le véhicule doit être équipé d’un processeur multimédia AMD. Une connexion Wi-Fi ou un abonnement Premium Connectivity actif est nécessaire pour utiliser le service.

Aucun compte Grok séparé ne sera nécessaire. Une fois la fonctionnalité activée, l’assistant devrait apparaître directement dans le lanceur d’applications du véhicule. Le conducteur pourra aussi le déclencher depuis le bouton microphone du volant ou avec la commande « Hey Grok ».

L’intégration va au-delà d’un simple chatbot. Grok peut notamment être utilisé pour la navigation, les appels téléphoniques, la lecture de contenus multimédias et certaines commandes liées à la climatisation. Tesla indique également que l’assistant peut exploiter les informations du manuel numérique du véhicule et créer des rappels associés à un emplacement.

Tesla prépare par ailleurs de nouvelles fonctions vocales. Une évolution du manuel du propriétaire mentionne notamment la possibilité future de composer et d’envoyer des SMS avec Grok. La marque n’a toutefois pas encore précisé quand cette fonction sera activée.

Pour les propriétaires marocains, le déploiement dépendra donc de l’arrivée de la mise à jour compatible sur leur véhicule. Tesla n’a pas annoncé de date précise pour le déploiement de la version 2026.32.6 au Maroc.

Les propriétaires peuvent vérifier la version installée depuis « Commandes », puis « Logiciel ». Sur les véhicules compatibles ayant reçu la mise à jour nécessaire, Grok devrait ensuite apparaître automatiquement parmi les applications disponibles.

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