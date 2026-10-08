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Royal Air Maroc prépare le Wi-Fi Starlink sur 41 avions

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

Royal Air Maroc va renforcer la connectivité proposée à ses passagers. La compagnie nationale prévoit d’équiper progressivement 41 appareils avec le Wi-Fi haut débit de Starlink à partir du début de 2027.

Cette opération fera de Royal Air Maroc la première compagnie aérienne africaine à intégrer cette technologie à bord de ses avions.

Le déploiement sera réalisé progressivement. Les installations ne seront donc pas effectuées sur l’ensemble des appareils en même temps. Cette organisation doit permettre à la compagnie de maintenir ses opérations pendant la modernisation de sa flotte.

Une fois équipés, les avions concernés proposeront une connexion Internet durant le vol. Les passagers pourront notamment envoyer des messages, travailler en ligne ou accéder à des contenus en streaming.

L’accès au service sera gratuit pour les membres du programme de fidélité Safar Flyer. Cette mesure devrait notamment renforcer l’intérêt du programme auprès des voyageurs réguliers de Royal Air Maroc.

La technologie Starlink repose sur une constellation de satellites en orbite basse. Elle permet de fournir une connexion à haut débit avec une latence réduite. Pour les voyageurs, cette solution doit offrir une expérience Internet plus proche de celle disponible au sol.

Le projet intervient alors que Royal Air Maroc poursuit une transformation plus large de son offre. La compagnie travaille notamment sur le renouvellement de sa flotte et la modernisation de ses cabines.

Les services proposés aux passagers font également partie de cette évolution. La connectivité à bord devient un élément important pour les compagnies aériennes, notamment auprès des voyageurs d’affaires.

Pour Royal Air Maroc, le Wi-Fi représente aussi un moyen d’accompagner l’évolution des habitudes des passagers. Les voyageurs souhaitent désormais pouvoir rester connectés pendant leurs déplacements, y compris sur les vols long-courriers.

La compagnie dessert depuis Casablanca un vaste réseau en Afrique, en Europe et vers d’autres destinations internationales. L’arrivée de Starlink doit donc concerner différents profils de voyageurs, notamment les touristes, les professionnels, les étudiants et la diaspora marocaine.

Hamid Addou, président-directeur général de Royal Air Maroc, inscrit cette évolution dans le programme de modernisation de la compagnie. L’objectif est notamment de rapprocher l’expérience proposée à bord des standards internationaux.

Du côté de Starlink, Lauren Dreyer, vice-présidente des opérations commerciales chez SpaceX, souligne le caractère inédit du déploiement pour une compagnie aérienne africaine.

L’installation de Starlink sur 41 appareils constitue ainsi l’un des nouveaux volets de la transformation engagée par Royal Air Maroc. La compagnie mise désormais sur la connectivité pour compléter les évolutions apportées à ses avions et à l’expérience passager.

Le lancement des premières installations est prévu au début de 2027. Le calendrier précis du déploiement sur les 41 appareils doit être réalisé progressivement.

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