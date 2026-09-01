CFAO Healthcare veut renforcer son contrôle sur la chaîne pharmaceutique au Maroc

Le marché pharmaceutique marocain attire une nouvelle offensive de CFAO Healthcare. Le groupe français a déposé auprès des autorités marocaines, le 28 août, un projet visant à prendre le contrôle de 100 % de Meaban Maroc, entreprise basée à Casablanca et spécialisée dans la promotion, le marketing et la communication auprès des industries pharmaceutique, parapharmaceutique et cosmétique.

L’opération permettrait à CFAO Healthcare d’ajouter une nouvelle activité à son dispositif marocain. Le montant de la transaction n’a pas été communiqué, tandis que Meaban Maroc dispose d’un capital de 52,2 millions de dirhams.

L’intérêt stratégique de cette opération tient surtout à la complémentarité avec les activités que CFAO possède déjà dans le Royaume. Le groupe contrôle notamment Maphar, acquis en 2017, dont l’usine de Sidi Bernoussi, à Casablanca, s’étend sur 25.670 mètres carrés et peut produire jusqu’à 75 millions de boîtes de médicaments par an.

L’activité de Maphar couvre plusieurs étapes de la chaîne pharmaceutique, notamment l’enregistrement des produits, leur fabrication locale, leur commercialisation et leur distribution. L’usine produit aussi bien des médicaments innovants que des génériques, des vaccins, des produits sans ordonnance, des dispositifs médicaux et des produits parapharmaceutiques.

À cette infrastructure industrielle s’ajoute une plateforme logistique de 12.200 mètres carrés, capable d’accueillir 14.000 palettes. Plus de 1.300 références y sont traitées et plus de 70 millions de boîtes de médicaments sont distribuées chaque année. La plateforme joue également un rôle dans l’expédition vers plusieurs marchés africains et moyen-orientaux.

L’intégration de Meaban Maroc permettrait ainsi à CFAO Healthcare de rapprocher davantage ses différentes activités : production, logistique, distribution et désormais promotion commerciale et marketing auprès des laboratoires.

Cette opération s’inscrit dans une stratégie africaine plus large. CFAO Healthcare revendique désormais 2,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires, près de 24,9 milliards de dirhams, avec plus de 26 implantations et un réseau desservant plus de 11.000 pharmacies d’officine plusieurs fois par jour.

Le groupe multiplie parallèlement les acquisitions sur le continent. En juillet 2026, il a pris 75 % de Medswana au Botswana, tandis qu’en 2025 il a acquis la totalité de Goodlife Pharmacy, un important réseau privé de pharmacies présent au Kenya et en Ouganda. CFAO avait également racheté Medimport au Mozambique en 2024.

Avec Meaban Maroc, le groupe chercherait donc à compléter son implantation industrielle et logistique par une maîtrise accrue de l’interface commerciale avec les acteurs du secteur. Une évolution qui renforcerait la présence de CFAO Healthcare au Maroc tout en donnant davantage de cohérence à son modèle intégré à l’échelle africaine.