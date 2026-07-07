Mondial 2026 : Royal Air Maroc ajoute des vols vers les États-Unis

L’engouement des supporters marocains pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 pousse Royal Air Maroc à renforcer son dispositif aérien. La compagnie nationale a annoncé l’ajout de nouveaux vols spéciaux entre Casablanca, Boston et New York afin de répondre à une demande particulièrement soutenue.

Après le succès des premières liaisons exceptionnelles vers Boston, Royal Air Maroc élargit son programme en augmentant le nombre de vols directs vers cette destination, où se déroulera le prochain rendez-vous des Lions de l’Atlas.

La compagnie met également en place des vols spéciaux directs entre Casablanca et New York. Cette nouvelle offre vise à permettre à davantage de supporters marocains de rejoindre les États-Unis pour vivre l’événement au plus près de la sélection nationale.

Les départs sont programmés entre le 6 et le 9 juillet, tandis que les vols retour seront assurés du 10 au 19 juillet, offrant plusieurs possibilités aux voyageurs souhaitant assister à cette phase décisive du tournoi.

Royal Air Maroc a fixé un tarif unique de 10.000 dirhams en classe économique pour l’ensemble de ces vols spéciaux. Les billets sont proposés à date fixe et ne pourront être ni modifiés ni remboursés.

Avec ce renforcement de son programme, la compagnie nationale accompagne la forte mobilisation des supporters marocains, nombreux à vouloir soutenir les Lions de l’Atlas lors de cette nouvelle étape du Mondial 2026. Cette initiative illustre également l’importance croissante du tourisme sportif, qui génère une demande exceptionnelle sur les liaisons entre le Maroc et les États-Unis à l’occasion des grandes compétitions internationales.