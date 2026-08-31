Panama : le Maroc renforce sa présence en Amérique latine

Le Maroc a occupé une place particulière lors de la troisième édition du Sommet des femmes, de l’innovation et du développement durable (WISS LATAM), organisée les 26 et 27 août à Panama City. Invité d’honneur de cette édition, le Royaume y a mis en avant son expérience en matière d’innovation, de leadership et de coopération internationale.

Organisé par la Chambre de commerce du Pacifique autour du thème « Tendances mondiales : technologie et affaires », l’événement a réuni des dirigeantes, entrepreneuses et expertes venues du Panama et de plusieurs pays d’Amérique latine. Les échanges ont notamment porté sur le leadership féminin, l’innovation et le développement durable.

La présence marocaine a également servi de cadre au développement des contacts économiques et institutionnels. Une réception organisée lors de la première journée a rassemblé entrepreneurs, dirigeants d’entreprises, responsables publics, diplomates, représentants d’institutions régionales et médias. Une touche marocaine était au rendez-vous avec une cérémonie de thé traditionnelle et une exposition photographique consacrée à la diversité culturelle du Royaume.

Pour les organisateurs panaméens, la participation du Maroc constitue un levier supplémentaire pour développer les partenariats. Diana María Olaya, présidente du sommet et directrice régionale des relations internationales à la Chambre de commerce du Pacifique, a notamment salué le soutien marocain et l’objectif de renforcer les opportunités de coopération aux niveaux régional et international.

Le président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture du Panama, Aurelio Barrea Pino, a également mis en avant les atouts économiques et touristiques du Maroc.

Le sommet a par ailleurs été marqué par la remise des prix de l’édition 2026. L’ambassadrice du Royaume au Panama, Bouchra Boudchiche, a reçu un hommage à cette occasion.

La diplomate marocaine a souligné l’intérêt de ce type de plateforme pour consolider les relations entre Rabat et Panama, mais aussi pour favoriser de nouvelles connexions entre l’Afrique et l’Amérique latine.

L’intelligence artificielle a également occupé une place importante dans les discussions. Bouchra Boudchiche a insisté sur son rôle croissant dans la vie quotidienne tout en rappelant que l’accélération technologique ne remet pas en cause la place du facteur humain dans l’innovation et la transformation économique.

La manifestation a réuni environ 650 participants et 50 intervenants. Les débats ont notamment porté sur les effets de l’intelligence artificielle, de l’innovation et du développement durable sur les modèles économiques, avec l’objectif de favoriser de nouvelles coopérations entre le secteur privé et les institutions panaméennes et régionales.