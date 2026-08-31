Maroc : JTI mise sur les jeunes talents

À Casablanca, dix étudiantes ont été mises à l’honneur à l’occasion d’une rencontre organisée par JTI et Jadara Foundation autour de leurs parcours académiques et de leurs ambitions professionnelles. Soutenues depuis plusieurs années dans le cadre d’un programme de bourses, elles ont partagé leurs expériences, les difficultés rencontrées et les projets qu’elles souhaitent désormais concrétiser.

L’initiative s’inscrit dans un partenariat engagé en 2021 entre JTI et Jadara Foundation. Son objectif est de permettre à de jeunes étudiants à fort potentiel de poursuivre leurs études dans de meilleures conditions, en levant une partie des obstacles financiers susceptibles de compromettre leur parcours.

Le dispositif ne se limite toutefois pas au financement des études. Les bénéficiaires profitent également d’un accompagnement destiné à renforcer leur autonomie, leurs compétences transversales et leur préparation au monde professionnel. L’enjeu est ainsi de leur permettre de construire progressivement un projet académique et professionnel cohérent.

Les témoignages recueillis lors de cette rencontre ont mis en avant l’importance de cet accompagnement dans la construction de la confiance et dans la définition des orientations professionnelles. Derrière les résultats académiques se trouvent des parcours marqués par les efforts, les choix et la volonté de dépasser les contraintes initiales.

Pour JTI, cet engagement s’inscrit dans une vision plus large de l’investissement dans la jeunesse et les compétences marocaines. Charlotte du Closel, Directrice des Affaires Publiques et de la Communication de JTI pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest, a souligné que le mérite et le potentiel doivent pouvoir s’exprimer indépendamment des contraintes économiques ou sociales.

L’entreprise considère également l’éducation comme un levier permettant de favoriser l’égalité des chances, la mobilité sociale et la préparation des compétences nécessaires au développement du Maroc.

Jadara Foundation défend de son côté une approche qui associe le soutien financier au développement personnel et professionnel. Pour son président, Hamid Ben Elfadil, une bourse constitue une première étape, mais la capacité à se projeter, développer ses compétences et construire un réseau joue également un rôle déterminant dans la réussite.

Cette approche explique la place accordée au suivi personnalisé dans le programme. Les échanges avec les bénéficiaires doivent notamment les aider à mieux définir leurs objectifs et à se préparer progressivement à leur entrée dans la vie professionnelle.