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Québec : le Maroc mise sur la culture pour renforcer ses liens avec la diaspora

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

La culture marocaine s’apprête à investir une nouvelle fois Québec, avec la 5ᵉ édition du Festival Marocain de Québec, prévue du 4 au 6 septembre. Pendant trois jours, l’événement réunira artistes, familles et visiteurs autour d’une programmation conçue pour faire dialoguer les traditions marocaines et québécoises.

Organisé par l’Association des Marocains du Canada, le festival entend dépasser le cadre d’une simple célébration culturelle. Il se présente comme un espace de transmission et de rencontres entre communautés, avec une programmation ouverte à tous les publics.

La musique occupera une place centrale avec des représentations de Gnawa et d’Aïssaoua, ainsi que des spectacles de musique et de danse marocaines. Le programme fera également une place aux traditions locales avec de la danse québécoise et des prestations de tambours traditionnels québécois.

L’artisanat et les ateliers culturels permettront aux visiteurs de découvrir d’autres facettes du patrimoine marocain, dans une approche davantage tournée vers l’échange et la transmission entre générations.

Parmi les rendez-vous attendus figure également la participation de l’artiste marocain Mohamed Reffi, qui donnera un spectacle lors de cette édition.

La gastronomie servira elle aussi de passerelle entre les deux cultures. Un atelier mettra notamment en avant deux produits emblématiques : l’huile d’argan marocaine et le sirop d’érable canadien. Une association symbolique qui illustre l’ambition du festival de créer des points de rencontre entre les patrimoines des deux pays.

À travers cette cinquième édition, les organisateurs souhaitent faire du festival un rendez-vous accessible à toutes les communautés, en s’appuyant sur les valeurs d’hospitalité associées à la culture marocaine.

L’événement offre ainsi à la communauté marocaine de Québec une occasion de valoriser son patrimoine tout en favorisant les échanges avec la société québécoise, dans un cadre qui privilégie la découverte, le partage et le rapprochement culturel.

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