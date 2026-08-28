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Marocains du Canada : le consulat de Montréal ouvre exceptionnellement ses portes samedi

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

Les Marocains établis au Canada pourront bénéficier ce samedi d’un accès exceptionnel aux services du Consulat général du Maroc à Montréal. Une journée portes ouvertes sera organisée afin de permettre aux ressortissants qui ne peuvent habituellement pas se déplacer durant les jours ouvrables d’effectuer leurs démarches administratives.

Le consulat sera exceptionnellement accessible de 10h à 14h. L’initiative vise notamment les personnes confrontées à des contraintes professionnelles ou géographiques qui rendent difficile leur déplacement pendant les horaires habituels.

Plusieurs prestations consulaires seront proposées au cours de cette journée. Les ressortissants marocains pourront notamment effectuer des démarches liées aux procurations adoulaires, aux cartes nationales d’identité électronique (CNIE), aux passeports biométriques ainsi qu’aux fiches anthropométriques.

Au-delà du traitement des dossiers, cette opération doit également permettre aux membres de la communauté marocaine de recevoir des informations et une orientation adaptées à leurs demandes. L’objectif affiché est de faciliter les démarches et de simplifier l’accès aux prestations administratives.

Cette journée s’inscrit dans une logique de proximité avec les Marocains résidant à l’étranger, en rapprochant les services consulaires des ressortissants confrontés à des difficultés de déplacement.

L’initiative intervient dans le cadre des Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à renforcer l’accompagnement des Marocains établis à l’étranger et à faciliter leur accès aux services administratifs marocains.

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