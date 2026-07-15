Auto Nejma lance la marque premium DENZA au Maroc

Le marché marocain des véhicules électriques haut de gamme accueille un nouvel acteur avec le lancement officiel de DENZA. Introduite par Auto Nejma, la marque premium du constructeur chinois BYD fait son entrée au Royaume avec quatre modèles et une technologie de recharge ultra-rapide destinée à accélérer l’adoption de la mobilité électrique.

Présentée lors d’un événement organisé à Bouskoura Ville Verte, la nouvelle gamme comprend les modèles DENZA B5, DENZA B8, DENZA D9 et DENZA Z9 GT. Le constructeur mise sur un positionnement associant technologies avancées, design haut de gamme et performances élevées afin de séduire une clientèle en quête de véhicules électriques premium.

L’un des temps forts du lancement a été la présentation de la technologie Flash Charging, un système de recharge ultra-rapide que DENZA déploie pour la première fois au Maroc. Le Royaume devient ainsi le premier marché d’Afrique et du monde arabe à bénéficier de cette innovation, confirmant son importance dans la stratégie internationale du constructeur.

Créée en 2010 dans le cadre d’un partenariat entre BYD et Mercedes-Benz, DENZA est aujourd’hui entièrement contrôlée par le groupe chinois. La marque poursuit désormais son expansion mondiale en s’appuyant sur l’expertise de BYD dans les batteries et les motorisations électriques, tout en conservant un positionnement axé sur le luxe et l’innovation.

Le développement technologique constitue l’un des principaux atouts du groupe, qui investit massivement dans la recherche et le développement grâce à des dizaines de milliers d’ingénieurs répartis dans plusieurs centres spécialisés. Cette stratégie vise à accélérer l’innovation dans les domaines de l’électrification, des logiciels embarqués et des nouvelles solutions de mobilité.

Auto Nejma a également dévoilé les prix de lancement de la gamme. Le DENZA B5 est proposé à partir de 629.900 dirhams, le DENZA B8 à partir de 869.900 dirhams, le DENZA D9 à partir de 889.900 dirhams, tandis que le modèle phare, le DENZA Z9 GT, est commercialisé à partir de 1.075.000 dirhams.

Avec cette offensive sur le segment premium, Auto Nejma renforce son offre de véhicules électriques au Maroc et confirme l’intérêt croissant des constructeurs internationaux pour le marché marocain, appelé à jouer un rôle stratégique dans le développement de la mobilité électrique en Afrique.