Maroc : le moral des ménages progresse malgré un climat d’inquiétude

La confiance des ménages au Maroc affiche une légère amélioration sur un an, mais reste largement freinée par les inquiétudes liées au coût de la vie, au chômage et à la situation financière des familles, selon les dernières données du Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Au deuxième trimestre 2026, l’indice de confiance des ménages s’est établi à 60,1 points. Ce niveau est supérieur à celui enregistré à la même période de l’année précédente, où il s’élevait à 54,6 points, même s’il recule par rapport au premier trimestre de cette année.

Les résultats de l’enquête montrent que la perception du niveau de vie demeure particulièrement négative. Plus des trois quarts des ménages estiment que leurs conditions de vie se sont détériorées au cours des douze derniers mois, tandis qu’une majorité s’attend à une nouvelle dégradation au cours de l’année à venir.

Les perspectives concernant le marché de l’emploi restent elles aussi marquées par le pessimisme. Plus d’un ménage sur deux anticipe une hausse du chômage dans les prochains mois, reflétant les préoccupations persistantes autour de la situation économique.

Cette prudence se traduit également dans les intentions de consommation. Près des deux tiers des ménages considèrent que la période actuelle n’est pas favorable pour l’achat de biens durables, un indicateur révélateur de la retenue des dépenses face aux incertitudes économiques.

Sur le plan financier, une part importante des familles affirme devoir puiser dans son épargne ou recourir à l’endettement pour couvrir les dépenses courantes. Malgré cette pression sur le budget des ménages, les anticipations concernant leur situation financière future restent globalement stables, traduisant une attente prudente plutôt qu’un regain de confiance marqué.