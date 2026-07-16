Les aéroports marocains franchissent 18,8 millions de voyageurs

Le transport aérien au Maroc poursuit sa progression en 2026. Au terme des six premiers mois de l’année, les aéroports du Royaume ont accueilli 18,83 millions de passagers, soit une hausse de 8,83 % par rapport à la même période de 2025, confirmant la montée en puissance de la connectivité aérienne du pays.

Cette dynamique est portée par le trafic international, qui totalise 16,84 millions de voyageurs, en progression de 8,86 %. Les vols domestiques suivent également une trajectoire positive avec près de 2 millions de passagers, en hausse de 8,6 %, illustrant une demande soutenue aussi bien pour les déplacements internationaux que nationaux.

Les plus grandes plateformes du Royaume continuent de concentrer l’essentiel du trafic. L’aéroport Mohammed V de Casablanca conserve sa première place avec plus de 5,75 millions de passagers, devant Marrakech-Menara qui dépasse les 5,63 millions de voyageurs. Agadir-Al Massira, Tanger Ibn Battouta et Rabat-Salé complètent le classement des aéroports les plus fréquentés du pays.

L’Europe demeure le principal moteur de cette croissance. Plus de 14 millions de passagers ont voyagé entre le Maroc et les destinations européennes au cours du premier semestre, soit une augmentation de 9 % sur un an. Cette évolution reflète la vitalité des échanges touristiques, économiques et de la diaspora marocaine.

D’autres marchés affichent également une progression remarquable. Les liaisons avec l’Amérique du Sud enregistrent la plus forte hausse, avec une croissance de plus de 34 %. Le trafic vers l’Afrique progresse de 15,23 %, tandis que les dessertes vers l’Amérique du Nord gagnent 15,46 %. Les échanges avec les pays du Maghreb poursuivent également leur développement avec une augmentation de 11 %.

En revanche, les liaisons reliant le Maroc au Moyen-Orient et à l’Extrême-Orient connaissent un léger ralentissement, avec un recul de 5,66 % du nombre de passagers sur cette période.

L’activité opérationnelle des aéroports accompagne cette progression. Plus de 138 000 mouvements d’avions ont été enregistrés entre janvier et juin 2026, soit une hausse de 9,65 % par rapport à l’an dernier. Les plateformes de Casablanca, Marrakech et Agadir concentrent la majorité de ces mouvements.

Le fret aérien poursuit lui aussi son développement. Les aéroports marocains ont traité près de 57 830 tonnes de marchandises au premier semestre, affichant une croissance de 12,3 %, signe du renforcement du rôle du Royaume comme plateforme logistique régionale.

Le seul mois de juin confirme cette tendance favorable avec plus de 3,11 millions de passagers accueillis dans les aéroports marocains, en progression de 5,83 % sur un an. Ces performances illustrent la bonne santé du secteur aérien marocain, porté par l’essor du tourisme, le renforcement des liaisons internationales et le développement continu des infrastructures aéroportuaires.