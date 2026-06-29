Maroc : la confiance des investisseurs internationaux se renforce, selon la BEI

Le Maroc continue de consolider son attractivité auprès des investisseurs internationaux grâce à la poursuite de ses réformes économiques, à la stabilité de son environnement financier et à un climat des affaires jugé favorable. C’est le constat dressé par la présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI), Nadia Calviño, à l’occasion de sa visite officielle dans le Royaume.

Selon la responsable de l’institution financière européenne, la combinaison d’une gouvernance économique stable, d’un système financier solide et des réformes engagées sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI contribue à renforcer la crédibilité du Maroc auprès des acteurs économiques internationaux. Cette confiance croissante facilite le financement de projets de grande envergure et encourage l’arrivée de nouveaux capitaux.

Pour la présidente de la BEI, les entreprises recherchent avant tout un environnement prévisible, des procédures administratives simplifiées, un accès plus fluide au financement ainsi que des infrastructures performantes. Ces éléments permettent aux investissements de se concrétiser plus rapidement et de générer de nouvelles opportunités de croissance et d’emploi.

La responsable européenne souligne également le rôle stratégique du Royaume sur les plans économique et géopolitique. Grâce à sa position entre l’Europe, l’Afrique et l’espace atlantique, le Maroc constitue une plateforme privilégiée pour les échanges commerciaux et industriels, renforçant ainsi son importance dans le partenariat entre l’Union européenne et le continent africain.

La Banque européenne d’investissement entend poursuivre cette dynamique en augmentant encore son soutien au Royaume. L’institution prévoit plus de 700 millions d’euros de nouveaux engagements au Maroc en 2026, témoignant de la montée en puissance de sa coopération avec le pays.

Au cours des cinq dernières années, le Groupe BEI a déjà triplé le volume de ses financements au Maroc. Ces investissements concernent plusieurs secteurs stratégiques, notamment les petites et moyennes entreprises, les énergies renouvelables, les infrastructures de transport, l’éducation, la santé ainsi que les projets liés à l’eau et à l’assainissement.

Depuis le début de son partenariat avec le Royaume, la Banque européenne d’investissement a mobilisé plus de 12 milliards d’euros pour accompagner le développement économique du Maroc, confirmant la place du pays parmi les principaux partenaires de l’institution en Afrique et dans la région méditerranéenne.