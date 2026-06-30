Du Maroc à New York, la qualification des Lions de l’Atlas enflamme les supporters

Le coup de sifflet final et le dernier tir au but transformé par Ismaël Saibari ont immédiatement libéré toute la ferveur des supporters marocains. Quelques minutes après la qualification des Lions de l’Atlas pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, les rues de nombreuses villes du Maroc se sont transformées en véritables scènes de fête.

À Casablanca, des milliers de supporters ont envahi les principaux boulevards et places emblématiques de la métropole. Les klaxons ont résonné jusque tard dans la nuit tandis que drapeaux marocains, chants et youyous accompagnaient les célébrations d’un nouvel exploit de la sélection nationale.

Même ambiance à Rabat, où familles, jeunes et passionnés de football se sont rassemblés dans les principales artères de la capitale pour célébrer une qualification acquise au terme d’un scénario haletant face aux Pays-Bas. À Marrakech, la place Jemaa el-Fna est redevenue le cœur de la fête, attirant habitants et touristes venus partager l’émotion de cette victoire.

Dans le Souss, Agadir a également vécu une nuit exceptionnelle. Les avenues de la ville se sont rapidement remplies de supporters vêtus de rouge, convaincus que cette équipe possède les qualités nécessaires pour poursuivre son parcours dans la compétition. Beaucoup ont salué la détermination, la discipline tactique et la force mentale affichées par les Lions de l’Atlas tout au long de cette rencontre.

L’euphorie ne s’est pas limitée aux frontières du Royaume. Aux États-Unis, Times Square, à New York, s’est transformée en point de rassemblement pour la diaspora marocaine. Des centaines de supporters ont célébré la qualification dans une ambiance festive, rejoints par de nombreux curieux et amateurs de football.

En Asie également, la communauté marocaine s’est mobilisée. À Pékin, étudiants, chercheurs et membres de la diaspora ont suivi la rencontre ensemble avant de laisser éclater leur joie au terme de la séance des tirs au but. Les chants, les accolades et les drapeaux marocains ont marqué cette célébration organisée malgré le décalage horaire.

Au-delà du résultat sportif, cette qualification confirme une nouvelle fois la capacité de l’équipe nationale à rassembler les Marocains où qu’ils se trouvent. Chaque grande compétition renforce un peu plus ce sentiment d’unité autour des Lions de l’Atlas, devenus l’un des principaux symboles de fierté nationale.

Après avoir éliminé les Pays-Bas au terme d’une séance de tirs au but particulièrement disputée, le Maroc se tourne désormais vers son prochain rendez-vous. Les hommes de Mohamed Ouahbi affronteront le Canada en huitièmes de finale avec l’ambition de poursuivre leur parcours et d’écrire une nouvelle page de l’histoire du football marocain.