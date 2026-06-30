Canada-Maroc : date, heure et stade du huitième de finale du Mondial 2026

Le prochain défi des Lions de l’Atlas est désormais connu. Après leur qualification obtenue face aux Pays-Bas au terme d’une séance de tirs au but, les Marocains affronteront le Canada en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 avec une place en quarts de finale en jeu.

Cette affiche opposera deux sélections qui arrivent en confiance après avoir franchi le premier tour à élimination directe. Le Canada a décroché sa qualification grâce à une courte victoire contre l’Afrique du Sud, tandis que le Maroc a renversé les Pays-Bas au terme d’un match particulièrement disputé.

Les deux équipes se connaissent déjà pour s’être affrontées lors de la Coupe du monde 2022. À l’époque, les Lions de l’Atlas s’étaient imposés 2-1, un succès qui avait contribué à leur qualification avant leur parcours historique jusqu’aux demi-finales.

La rencontre est programmée le samedi 4 juillet au NRG Stadium de Houston, une enceinte pouvant accueillir près de 70.000 spectateurs. Les deux sélections tenteront d’y décrocher un billet pour les quarts de finale du Mondial.

Porté par sa solidité défensive et la confiance accumulée depuis le début du tournoi, le Maroc abordera ce rendez-vous avec l’ambition de poursuivre son aventure. Face à une équipe canadienne en pleine progression, les hommes de Mohamed Ouahbi devront confirmer leur capacité à répondre présents dans les grands rendez-vous internationaux.

Ce huitième de finale promet ainsi un duel équilibré entre deux formations déterminées à prolonger leur parcours dans cette Coupe du monde 2026 et à se rapprocher un peu plus d’un nouvel exploit.