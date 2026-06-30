Mondial 2026 : le Maroc arrache sa qualification face aux Pays-Bas et rejoint le Canada en huitièmes

Le Maroc poursuit son aventure à la Coupe du monde 2026 après une qualification au bout du suspense face aux Pays-Bas. Les Lions de l’Atlas ont validé leur billet pour les huitièmes de finale en s’imposant 3 tirs au but à 2, à l’issue d’un match intense conclu sur un score de 1-1 après les prolongations.

Longtemps verrouillée, la rencontre a finalement basculé dans le dernier quart d’heure lorsque Cody Gakpo a donné l’avantage à la sélection néerlandaise à la 72e minute. Menés et proches de l’élimination, les Marocains ont trouvé les ressources nécessaires pour revenir dans les ultimes instants grâce à Issa Diop, auteur du but égalisateur dans le temps additionnel.

Cette égalisation tardive a complètement relancé les Lions de l’Atlas, qui ont ensuite résisté durant les prolongations avant de faire la différence lors de la séance des tirs au but. Plus précis et plus sereins, les joueurs marocains ont transformé trois tentatives contre deux pour leurs adversaires, décrochant ainsi leur qualification pour le tour suivant.

Cette victoire confirme la solidité mentale de la sélection marocaine, capable de renverser une situation compromise face à un adversaire réputé parmi les plus compétitifs du football européen. Le groupe poursuit ainsi son parcours dans une compétition où il nourrit de grandes ambitions après son remarquable parcours lors de la précédente édition.

Le prochain défi attend désormais les Lions de l’Atlas face au Canada. Cette affiche des huitièmes de finale est programmée le samedi 4 juillet au stade de Houston, avec une place en quarts de finale en jeu.

Grâce à cette qualification, le Maroc rejoint le cercle des seize meilleures équipes du Mondial 2026 et entretient l’espoir de poursuivre une nouvelle aventure historique sur la scène internationale.