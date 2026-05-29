Emtar Technologies sacrée meilleure start-up de l’année dans les semi-conducteurs au Canada

La jeune entreprise canadienne Emtar Technologies poursuit son ascension dans l’industrie des semi-conducteurs. La société, spécialisée dans le développement de puces destinées aux communications satellitaires et aux réseaux non terrestres, a remporté le prix « Startup of the Year » lors du CHIPS NORTH Executive Summit, un rendez-vous majeur de l’écosystème technologique canadien.

Attribuée par le Conseil canadien des semi-conducteurs, cette distinction récompense les entreprises émergentes qui se démarquent par leur capacité d’innovation, leur exécution industrielle et leur contribution au développement des technologies de nouvelle génération.

Fondée à Vancouver, Emtar Technologies développe des systèmes sur puce (SoC) et des solutions radiofréquence destinés aux terminaux de communication par satellite. L’entreprise cible notamment les constellations en orbite basse, moyenne et géostationnaire, un marché en forte croissance porté par la demande mondiale en connectivité à haut débit.

Lors de la cérémonie, Chris Smith, dirigeant d’AMD et membre du Conseil canadien des semi-conducteurs, a salué le rôle joué par Emtar dans le renforcement de l’innovation technologique au Canada. Selon lui, l’entreprise illustre la nouvelle génération d’acteurs capables de répondre aux enjeux mondiaux liés aux infrastructures numériques et aux télécommunications avancées.

Pour son fondateur et directeur général, Min-Yu Huang, cette récompense reflète le travail accompli par les équipes d’ingénierie, de développement commercial et de commercialisation depuis la création de l’entreprise. Le dirigeant estime que l’avenir des communications passera par des plateformes de semi-conducteurs plus performantes, capables de soutenir l’essor des réseaux satellitaires et des infrastructures de connectivité de nouvelle génération.

Cette reconnaissance intervient alors que les investissements mondiaux dans les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, les réseaux 6G et les communications spatiales s’accélèrent. Dans ce contexte, Emtar cherche à se positionner parmi les acteurs appelés à façonner les futures architectures de connectivité utilisées à l’échelle mondiale.