Québec : la Semaine des personnes handicapées célèbre ses 30 ans

Le Québec s’apprête à célébrer la 30e édition de la Semaine québécoise des personnes handicapées, organisée du 1er au 7 juin 2026. Cette campagne de sensibilisation, portée par l’Office des personnes handicapées du Québec, met cette année l’accent sur l’inclusion sociale et la reconnaissance du potentiel des personnes vivant avec une incapacité visible ou invisible.

Placée sous le thème « Quand on voit seulement la différence, on perd de vue le potentiel », cette nouvelle édition veut rappeler le chemin parcouru depuis trois décennies tout en soulignant les défis qui demeurent pour favoriser une société plus inclusive. Des milliers d’initiatives et d’activités seront organisées dans plusieurs régions du Québec avec la participation d’organismes communautaires, d’institutions publiques, de municipalités et d’entreprises partenaires.

Les porte-paroles de cette édition, Rosalie Taillefer-Simard et Luca Patuelli, invitent le grand public à poursuivre les efforts de sensibilisation afin de mieux valoriser les talents, les aspirations et la participation sociale des personnes handicapées.

Le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l’itinérance, Lionel Carmant, a salué l’engagement collectif autour de cette initiative, estimant que la reconnaissance des différences contribue à bâtir une société plus équitable et inclusive.

Selon les données citées par l’Office, plus de 1,5 million de Québécois âgés de 15 ans et plus vivent avec une incapacité, soit environ 21 % de la population concernée. Une vaste campagne de communication sera diffusée sur les médias numériques et sociaux jusqu’au 7 juin afin de poursuivre les actions de sensibilisation auprès du public.