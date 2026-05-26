CARFAX Canada renforce la lutte contre la fraude automobile

CARFAX Canada et l’Used Car Dealers Association annoncent l’élargissement de leur collaboration afin d’aider les concessionnaires automobiles à détecter plus rapidement les fraudes liées aux numéros d’identification des véhicules (VIN), un phénomène en hausse sur le marché des voitures d’occasion au Canada.

Cette nouvelle initiative prévoit l’intégration de l’outil « VIN Fraud Check » de CARFAX Canada directement dans le portail destiné aux membres de l’UCDA. L’objectif est de permettre aux vendeurs et acheteurs professionnels de mieux identifier les véhicules falsifiés avant toute transaction.

Le « re-vinning », également appelé clonage de VIN, consiste à copier illégalement le numéro d’identification d’un véhicule légitime pour l’attribuer à un véhicule volé ou frauduleux. Cette pratique expose les concessionnaires et les consommateurs à des risques financiers, juridiques et réputationnels importants.

Selon Shawn Vording, l’outil développé par CARFAX Canada analyse des milliards de données nord-américaines afin de repérer des anomalies ou incohérences dans l’historique des véhicules. L’entreprise affirme que cette technologie a déjà permis d’aider des concessionnaires, consommateurs et services policiers à détecter plusieurs cas suspects depuis son lancement.

De son côté, James Hamilton estime que les professionnels du secteur automobile ont désormais besoin de solutions de données plus avancées pour lutter contre les nouvelles formes de fraude et protéger leurs activités.

En complément des rapports historiques classiques, les membres de l’UCDA auront également accès à un nouvel outil baptisé « Service Insights Reports ». Celui-ci permettra d’anticiper les besoins d’entretien des véhicules d’occasion grâce aux historiques de maintenance, aux calendriers d’entretien des constructeurs et aux rappels encore actifs.

Filiale de S&P Global, CARFAX Canada affirme vouloir renforcer la transparence du marché automobile canadien dans un contexte où les fraudes liées aux véhicules volés et aux faux identifiants deviennent de plus en plus sophistiquées.