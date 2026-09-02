Aya Gold & Silver renforce sa présence minière autour de Zgounder

Le groupe canadien Aya Gold & Silver poursuit l’élargissement de ses activités minières au Maroc avec l’acquisition d’un nouveau portefeuille de permis d’exploration dans la région de Zgounder. L’opération porte sur une superficie de 139 km² dédiée au cuivre et à l’argent, dont un permis d’exploitation de 19 km². Le nouveau périmètre se situe à environ 35 kilomètres à l’ouest de la mine d’argent de Zgounder.

Cette opération permet au groupe de renforcer considérablement son emprise autour de l’un de ses principaux actifs marocains. Aya Gold & Silver estime que le secteur présente un potentiel encore largement sous-exploré, avec plusieurs types de minéralisation susceptibles d’ouvrir de nouvelles perspectives dans le cuivre comme dans l’argent.

Le groupe canadien prévoit de mobiliser son expertise en exploration afin d’évaluer le potentiel du nouveau périmètre et d’identifier d’éventuelles nouvelles ressources. Son PDG, Benoit La Salle, présente cette acquisition comme une étape destinée à consolider la position du groupe autour de Zgounder et à développer progressivement une plateforme consacrée au cuivre et à l’argent au sein de ses activités marocaines.

Sur le plan financier, la transaction s’élève à 4 millions de dollars canadiens. Le montant sera réglé en actions ordinaires d’Aya Gold & Silver, qui doit acquérir l’intégralité des actions émises et en circulation du vendeur par l’intermédiaire de sa filiale détenue à 100 %.

L’opération n’est toutefois pas encore définitivement bouclée. Sa réalisation reste conditionnée à plusieurs étapes, notamment une vérification diligente confirmatoire ainsi que l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires au Maroc et au Canada.

Aya prévoit ensuite de consacrer les 12 à 18 prochains mois à des travaux d’exploration sur cette nouvelle zone. L’objectif sera d’en mesurer le potentiel et de déterminer si le périmètre peut déboucher sur de nouvelles découvertes de cuivre ou d’argent.

L’opération illustre ainsi la volonté d’Aya Gold & Silver de densifier progressivement son portefeuille marocain en s’appuyant sur la proximité géographique avec Zgounder. Pour le groupe, l’enjeu est désormais de transformer cette extension foncière en nouvelles opportunités d’exploration et, à terme, en ressources minières exploitables.