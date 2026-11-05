Le Canada réforme la procédure de demande d’asile

Le Canada vient de modifier les conditions d’examen des demandes d’asile. Depuis le 3 novembre 2026, de nouvelles règles encadrent le dépôt, le suivi et le traitement des dossiers. Cette réforme introduit notamment une procédure centralisée en ligne, avec l’objectif de réduire les délais et de rendre le parcours administratif plus lisible.

Annoncée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), cette évolution concerne les personnes sollicitant une protection sur le territoire canadien. Elle prévoit un processus unique de présentation des demandes sur internet, destiné à simplifier les démarches auprès des autorités fédérales.

Le nouveau dispositif définit également des échéances plus précises pour les différentes étapes de l’examen des dossiers. Les autorités souhaitent ainsi mieux encadrer les procédures et limiter les situations d’incertitude pour les demandeurs.

La réforme apporte aussi des clarifications concernant les demandes retirées ou considérées comme abandonnées. De nouvelles dispositions précisent les conditions dans lesquelles un dossier peut être rétabli. Une attention particulière est par ailleurs accordée aux personnes vulnérables, qui doivent bénéficier d’un accompagnement adapté à leur situation.

Autre changement important : les demandeurs dont le dossier est jugé recevable pourront bénéficier de mesures facilitant l’obtention d’un permis de travail. Le règlement prévoit également certaines exceptions aux nouvelles dispositions relatives à l’irrecevabilité des demandes.

Pour les autorités canadiennes, l’enjeu consiste à améliorer l’efficacité du système sans remettre en cause la possibilité d’obtenir une protection internationale. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié devrait ainsi pouvoir examiner les dossiers dans un cadre procédural mieux défini.

Cette réforme intervient alors que le nombre de demandes d’asile connaît un recul important au Canada. Selon les données communiquées par IRCC, leur volume a diminué de 52 % entre janvier et août 2026 par rapport à la même période de 2025. La baisse atteint 68 % comparativement aux huit premiers mois de 2024.

Cette évolution pourrait modifier les conditions d’accès à la protection pour les ressortissants étrangers, notamment ceux qui envisagent le Canada comme destination d’installation. Pour les candidats marocains, les nouvelles dispositions rendent particulièrement important le respect des procédures et des délais fixés par les autorités canadiennes.