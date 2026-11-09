L’huile d’olive marocaine gagne du terrain sur le marché espagnol

Les exportations marocaines d’huile d’olive vers l’Espagne connaissent une progression spectaculaire. Entre janvier et avril 2026, les volumes importés par le voisin ibérique sont passés de 103 tonnes à 10.384,7 tonnes en un an. Les achats espagnols ont ainsi été multipliés par plus de 100.

Cette évolution marque un changement important dans les échanges agricoles entre les deux pays. Elle confirme la montée en puissance du Maroc parmi les fournisseurs du marché espagnol, même si la Tunisie conserve une position plus importante en volume.

Cette progression intervient dans une période particulière pour la filière oléicole espagnole. Malgré une production en forte hausse, les autorités cherchent à éviter une saturation du marché et une dégradation des prix payés aux producteurs.

Le gouvernement espagnol a ainsi décidé d’imposer aux moulins à huile d’olive le stockage de 12 % de leur production. Cette mesure représente environ 188.000 tonnes pour la campagne 2026-2027. Elle a été publiée au Bulletin officiel de l’État espagnol le 6 novembre.

Pour les opérateurs marocains, cette évolution ouvre des perspectives commerciales intéressantes. L’Espagne représente un marché stratégique grâce à sa proximité géographique et à son industrie agroalimentaire fortement développée.

Le Maroc dispose également d’un savoir-faire oléicole reconnu. Toutefois, la progression des exportations doit s’accompagner d’une meilleure valorisation du produit national, notamment à travers la qualité, la traçabilité et le développement de marques marocaines.

La filière reste néanmoins confrontée à plusieurs défis. Les variations climatiques, la disponibilité de l’eau et les fluctuations de la production influencent directement les volumes commercialisables.

Cette nouvelle dynamique commerciale pourrait renforcer la place de l’huile d’olive marocaine sur les marchés européens. Elle souligne aussi l’importance de développer une filière capable de répondre durablement aux exigences des acheteurs internationaux.