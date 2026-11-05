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Le Maroc creuse son déficit commercial avec le Canada à 2,31 milliards de dirhams

Yasmine Boussoufli
Par Yasmine Boussoufli

Les échanges commerciaux entre le Maroc et le Canada connaissent un déséquilibre croissant. Après avoir dégagé un excédent en 2025, le royaume affiche désormais un déficit de 328,14 millions de dollars canadiens, soit environ 2,31 milliards de dirhams, sur les neuf premiers mois de 2026.

Ce retournement s’explique principalement par la forte progression des exportations canadiennes vers le marché marocain, conjuguée au recul des ventes du Maroc vers le pays nord-américain. Selon les données de Statistique Canada publiées le 4 novembre, les importations marocaines en provenance du Canada ont atteint 1,12 milliard de dollars canadiens entre janvier et septembre 2026. Elles étaient de 692,26 millions sur la même période de l’année précédente, soit une hausse de 61,2 %.

À l’inverse, les exportations marocaines vers le Canada ont diminué de 13,1 %, passant de 906,78 millions à 787,75 millions de dollars canadiens. Cette évolution a fait basculer la balance commerciale, qui affichait encore un excédent de 214,52 millions de dollars canadiens durant les neuf premiers mois de 2025.

Le changement est d’autant plus significatif que les ventes canadiennes au Maroc ont déjà dépassé leur niveau de toute l’année 2025. Elles avaient totalisé 901,09 millions de dollars canadiens sur l’ensemble de l’exercice précédent. Le montant enregistré à fin septembre 2026 représente ainsi une progression de près de 24 % par rapport à ce total annuel.

Malgré ce déséquilibre, les échanges entre les deux pays poursuivent leur expansion. Leur valeur cumulée a atteint 1,9 milliard de dollars canadiens, contre 1,6 milliard un an auparavant, soit une progression de 19 %. Le Canada occupe désormais une place plus importante dans les approvisionnements du royaume.

Cette évolution s’observe également à l’échelle des provinces canadiennes. Le Nouveau-Brunswick s’est particulièrement distingué avec 113,82 millions de dollars canadiens d’exportations vers le Maroc entre janvier et septembre 2026. Un montant qui contraste avec les quelque 10.000 dollars enregistrés durant la même période de 2025.

Le Manitoba et la Saskatchewan affichent, de leur côté, une évolution favorable de leurs achats de produits marocains. Le premier a importé pour 218,09 millions de dollars canadiens, en hausse de 5,4 %. La Saskatchewan a enregistré une progression de 36 %, avec 115,35 millions de dollars d’importations marocaines à fin août.

Le commerce des céréales illustre particulièrement l’intensité des relations économiques entre les deux marchés. Le Maroc figure parmi les principaux débouchés du blé dur canadien. Durant la campagne agricole 2025-2026, il représentait 18 % des volumes exportés par le Canada, derrière l’Algérie.

La nouvelle campagne a démarré sur un rythme encore plus soutenu. En août 2026, le royaume a absorbé 51 % des 421.000 tonnes de blé dur exportées par le Canada, soit environ 214.700 tonnes. L’Italie arrivait loin derrière, avec 26 %.

Les céréales, les engrais, les machines, les véhicules et les pièces aéronautiques figurent parmi les principales marchandises canadiennes destinées au Maroc. Dans l’autre sens, le Canada importe notamment des engrais marocains, des fruits, des fruits à coque, des produits chimiques et des équipements industriels.

Cette nouvelle configuration intervient après une année 2025 particulièrement favorable aux exportations marocaines. Les achats canadiens de marchandises du royaume avaient atteint environ 1,24 milliard de dollars canadiens, contre un milliard en 2024.

La contraction observée en 2026 marque donc une rupture avec cette dynamique. Elle pose la question de la capacité des exportateurs marocains à renforcer leur présence sur le marché canadien, alors que les fournisseurs de ce pays gagnent rapidement du terrain au Maroc.

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