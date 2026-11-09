FIFA Arena : 30 terrains de proximité prévus au Maroc

Le Maroc accélère le développement du football de proximité avec le lancement du programme FIFA Arena. La première installation a été inaugurée dimanche 8 novembre à l’école Hassan Ben Omar Ezzahraoui, à Benguerir. Elle marque le début d’un projet national consacré à l’accès des jeunes aux infrastructures sportives.

Au total, 30 mini-terrains doivent être aménagés dans différentes régions du Royaume. Le programme repose sur un partenariat entre la FIFA, la Fédération royale marocaine de football (FRMF), plusieurs départements ministériels et le groupe OCP.

L’objectif dépasse la simple construction d’équipements sportifs. Ces installations doivent permettre aux enfants de pratiquer le football dans des espaces accessibles. Elles visent également à renforcer l’inclusion sociale et à dynamiser les communautés locales.

Les premières implantations sont notamment prévues à Benguerir, Fquih Ben Salah, Safi, El Jadida, Laâyoune et Youssoufia. Le déploiement concernera progressivement d’autres territoires.

Cette initiative s’accompagnera d’un volet consacré à la compétition. La première édition de la FIFA Arena Kids Cup Morocco 2027 réunira de jeunes joueurs issus des dix premières régions équipées. La phase finale est programmée à Rabat en mars 2027.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a salué cette première inauguration. Il a mis en avant la coopération entre l’instance internationale, la FRMF, l’OCP et les autorités marocaines.

Pour le Maroc, ce programme intervient dans une période marquée par le renforcement des infrastructures sportives. Le Royaume poursuit ses investissements dans le football, notamment en perspective des grandes compétitions internationales.

L’enjeu sera désormais d’assurer l’utilisation régulière de ces terrains. L’encadrement sportif, l’entretien des installations et l’accès des filles comme des garçons seront essentiels pour garantir l’impact du projet.

Au-delà des futures compétitions, FIFA Arena ambitionne ainsi de rapprocher le football des jeunes générations et de développer la pratique sportive dans les territoires.