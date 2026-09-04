Le Maroc devient un marché stratégique pour l’aéronautique américaine

Le Maroc s’affirme comme l’un des principaux marchés africains pour les produits aéronautiques américains. Entre janvier et juillet 2026, les exportations américaines de cette catégorie vers le Royaume ont atteint 1,006 milliard de dollars, contre 743 millions un an auparavant, soit une progression de 35,4 %.

Cette hausse intervient dans un secteur où les échanges entre les deux pays prennent une ampleur croissante. Pour le seul mois de juillet, les ventes américaines de produits aéronautiques au Maroc se sont élevées à 148 millions de dollars, après 118 millions en juin. Dans l’autre sens, les importations américaines en provenance du Maroc ont atteint 124 millions de dollars sur les sept premiers mois, contre 102 millions durant la même période de 2025, en hausse de 21,6 %.

Le Maroc occupe ainsi la première place parmi les marchés africains concernés par ces exportations américaines. Sur la même période, les ventes vers l’Égypte ont atteint 338 millions de dollars, contre 308 millions vers l’Afrique du Sud, 249 millions vers le Nigeria et 230 millions vers l’Éthiopie. Le marché marocain pèse donc près de trois fois celui de l’Égypte.

L’écart reste également marqué en juillet. Les exportations aéronautiques américaines vers le Maroc ont atteint 148 millions de dollars, alors qu’elles se sont limitées à 89 millions vers le Nigeria, 40 millions vers l’Afrique du Sud et 23 millions vers l’Égypte comme vers l’Éthiopie.

La progression marocaine dépasse par ailleurs largement celle observée sur l’ensemble des marchés américains. Les exportations aéronautiques américaines ont totalisé 109,517 milliards de dollars entre janvier et juillet 2026, contre 93,331 milliards un an plus tôt, soit une hausse de 17,3 %. Les ventes vers le Maroc ont donc progressé à un rythme environ deux fois supérieur à celui du secteur dans son ensemble.

Les statistiques américaines regroupent sous cette catégorie plusieurs produits et équipements, notamment les avions et hélicoptères civils ou militaires neufs, les turboréacteurs, les simulateurs de vol, les pilotes automatiques ainsi que certains équipements spatiaux. Les données disponibles ne permettent toutefois pas de déterminer précisément la part correspondant aux activités civiles et celle liée aux acquisitions militaires.

Cette distinction est importante puisque les armes et munitions sont comptabilisées séparément dans la nomenclature commerciale américaine. Aucun flux significatif vers le Maroc n’apparaît dans cette catégorie entre janvier et juillet 2026, au niveau d’arrondi retenu par les statistiques. Cela ne permet cependant pas d’exclure des équipements militaires intégrés dans la catégorie aéronautique, notamment certains avions, moteurs et simulateurs.

L’évolution des échanges souligne ainsi le poids croissant du Maroc dans les flux aéronautiques américains en direction de l’Afrique. Avec plus d’un milliard de dollars de produits aéronautiques achetés en seulement sept mois, le Royaume se positionne désormais comme un débouché majeur pour cette industrie américaine.