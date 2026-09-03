Maroc-Canada : Montréal se prépare à accueillir un rendez-vous dédié à l’investissement

Les relations économiques entre le Maroc et le Canada auront un nouveau point de rencontre à Montréal le 19 septembre prochain. La Chambre Économique Maroc-Canada (CEMC) y organisera une journée économique placée sous le thème « De l’intention à l’investissement », avec l’ambition de rapprocher les entreprises des deux pays et de faire émerger des projets concrets.

L’événement réunira des entrepreneurs, investisseurs, dirigeants d’entreprises, experts, institutions ainsi que des représentants des communautés d’affaires marocaine et canadienne. L’objectif est de favoriser des échanges directement orientés vers les opportunités d’affaires, les partenariats et l’investissement.

Les échanges porteront sur plusieurs enjeux liés au développement des entreprises. Parmi les principaux sujets annoncés figurent l’investissement, le développement commercial, l’implantation et l’expansion des sociétés, ainsi que la construction de partenariats entre les marchés marocain et canadien. L’accès aux réseaux économiques et institutionnels fera également partie des discussions.

La rencontre veut également servir de plateforme de mise en relation. La CEMC entend valoriser les compétences et expertises présentes au sein des deux communautés d’affaires et multiplier les connexions entre entrepreneurs et investisseurs.

Pour les organisateurs, l’enjeu dépasse donc le simple échange institutionnel. Il s’agit de faire évoluer les discussions commerciales vers des initiatives susceptibles de déboucher sur des investissements, des collaborations et de nouveaux projets créateurs de valeur.

Créée pour rapprocher les acteurs économiques des deux pays, la CEMC se positionne comme une plateforme réunissant entreprises, entrepreneurs, investisseurs, professionnels, experts et institutions. Elle cherche notamment à faciliter les échanges et à favoriser l’émergence de partenariats économiques durables entre le Maroc et le Canada.