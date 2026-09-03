Wasion renforce sa présence au Maroc avec une filiale dédiée aux réseaux intelligents

Le groupe chinois Wasion Holdings accélère son développement international en s’implantant directement au Maroc. Spécialisé dans les compteurs intelligents, les équipements électriques et les technologies numériques de gestion de l’énergie, le groupe coté à la Bourse de Hong Kong vient de créer une filiale dans le Royaume.

Cette nouvelle structure permet à Wasion de disposer d’une présence juridique et commerciale directe sur le marché marocain. Elle s’inscrit dans une stratégie internationale qui compte déjà une usine en Indonésie et un centre technologique en Arabie saoudite.

L’activité de la filiale pourrait couvrir un périmètre particulièrement large. Wasion développe notamment des compteurs intelligents pour l’électricité, l’eau et le gaz, ainsi que des infrastructures de comptage avancé, des systèmes de communication et des logiciels destinés à améliorer le suivi et la gestion des réseaux.

L’intérêt du groupe pour le marché marocain intervient alors que ses activités internationales connaissent une forte accélération. Au premier semestre 2026, Wasion a réalisé 2,39 milliards de yuans de chiffre d’affaires hors de Chine, soit environ 3,19 milliards de dirhams, en progression de 92 % sur un an. Les nouvelles commandes internationales ont, de leur côté, atteint 4,44 milliards de yuans, près de 5,93 milliards de dirhams, affichant une hausse de 108 %.

L’Afrique occupe également une place croissante dans cette expansion. Sur les six premiers mois de l’année, le continent a généré 344,5 millions de yuans de revenus pour Wasion, soit environ 460 millions de dirhams.

Le groupe ne limite pas son offre aux réseaux électriques. Ses solutions incluent également des compteurs d’eau intelligents et des plateformes AMI (Advanced Metering Infrastructure) permettant de connecter les compteurs aux réseaux de communication et aux systèmes numériques de supervision. Wasion a notamment décroché récemment des contrats dans le domaine du comptage intelligent de l’eau au Moyen-Orient ainsi que des projets de gestion numérique de l’eau aux Comores.

Son portefeuille comprend par ailleurs des équipements pour la distribution électrique, des solutions de stockage d’énergie et des technologies destinées aux centres de données et aux installations d’énergies renouvelables.

Au premier semestre 2026, l’ensemble de ces activités a généré 5,39 milliards de yuans de chiffre d’affaires, soit environ 7,2 milliards de dirhams, en hausse de 23 %. Les services liés à l’énergie numérique ont enregistré une progression encore plus marquée, atteignant 2,39 milliards de yuans, presque deux fois plus qu’un an auparavant.

Avec sa nouvelle implantation, Wasion se positionne ainsi sur plusieurs segments liés à la modernisation des infrastructures : digitalisation des réseaux électriques, gestion intelligente de l’eau, comptage à distance et pilotage numérique de l’énergie. Pour le Maroc, cette présence ouvre également la voie à de nouveaux partenariats autour des infrastructures énergétiques et des réseaux intelligents.