VT Markets confie sa stratégie mondiale à Ross Maxwell

VT Markets réorganise sa direction stratégique avec la nomination de Ross Maxwell au poste de Chief Strategy Officer (CSO), une décision qui intervient alors que le courtier cherche à accélérer son évolution vers une plateforme financière multi-actifs.

Basé à Sydney, Ross Maxwell aura pour mission de définir les grandes orientations du groupe en matière de développement technologique, d’expansion internationale et de gouvernance. Son rôle couvrira également l’évolution des infrastructures de trading afin de répondre aux attentes croissantes des investisseurs sur des marchés de plus en plus interconnectés.

Cette arrivée intervient à un moment où VT Markets souhaite élargir son positionnement au-delà de la simple exécution des ordres. L’entreprise développe une plateforme permettant aux utilisateurs d’accéder à plusieurs catégories d’actifs et cherche à rapprocher les marchés financiers traditionnels des actifs numériques au sein d’un même environnement technologique.

Ross Maxwell connaît déjà les rouages du groupe. Avant sa nomination, il occupait le poste de responsable mondial de la stratégie et des opérations, où il supervisait notamment des programmes consacrés à l’analyse des marchés et à la formation des investisseurs. Son nouveau mandat lui donnera également la responsabilité de développer des initiatives d’éducation financière utilisant l’intelligence artificielle, avec l’objectif de réduire le déficit de connaissances des investisseurs particuliers.

Le groupe entend parallèlement renforcer ses capacités destinées à une clientèle recherchant des outils et une infrastructure de niveau institutionnel. Cette orientation traduit une volonté de faire évoluer l’expérience de trading vers un écosystème combinant accès aux marchés, technologies avancées et accompagnement des utilisateurs.

VT Markets met également en avant l’évolution des habitudes des traders, dans un environnement où les frontières entre différentes classes d’actifs deviennent progressivement moins marquées. La stratégie portée par Ross Maxwell doit ainsi accompagner le développement d’une plateforme capable de réunir ces différents marchés tout en maintenant l’accent sur la transparence et la qualité d’exécution.

Présent dans plus de 160 pays, VT Markets propose actuellement un accès à plus de 1 000 instruments financiers. Le courtier poursuit ainsi son expansion internationale en misant sur une offre multi-actifs et sur des technologies destinées à fluidifier l’accès aux marchés financiers.