Les échanges entre le Maroc et les États-Unis accélèrent fortement en 2026

Le commerce de marchandises entre le Maroc et les États-Unis a nettement progressé au cours des sept premiers mois de 2026. Entre janvier et juillet, les échanges bilatéraux ont atteint 5,305 milliards de dollars, contre 4,331 milliards sur la même période de 2025, soit une hausse de 22,5 %.

Cette progression est principalement portée par les exportations américaines vers le Royaume. Celles-ci se sont établies à 4,069 milliards de dollars, contre 3,249 milliards un an auparavant, enregistrant une augmentation de 25,2 %. Les données publiées par le Bureau du recensement des États-Unis montrent surtout une accélération marquée à partir du printemps.

Le mois de juillet a constitué un nouveau point haut. Les ventes américaines au Maroc ont atteint 686,3 millions de dollars, contre 444,8 millions en juillet 2025. Sur un an, la progression atteint ainsi 54,3 %, faisant de juillet le mois le plus important de l’année en matière d’exportations américaines vers le Royaume.

À l’inverse, les achats américains de produits marocains progressent à un rythme plus modéré. Ils ont atteint 1,236 milliard de dollars entre janvier et juillet, contre 1,082 milliard un an auparavant, soit une hausse de 14,2 %. Cette évolution contribue à élargir sensiblement le déséquilibre commercial en faveur des États-Unis.

L’excédent commercial américain vis-à-vis du Maroc a ainsi atteint 2,833 milliards de dollars sur les sept premiers mois de l’année, contre 2,168 milliards sur la même période de 2025. Le solde s’est donc accru de 30,7 % en un an.

Juillet illustre particulièrement cette évolution. Les États-Unis ont exporté pour 686,3 millions de dollars de marchandises vers le Maroc, tandis que leurs importations en provenance du Royaume se sont élevées à 185,3 millions. Le solde américain a ainsi atteint 501 millions de dollars sur le seul mois, contre 288,4 millions en juillet 2025.

La dynamique américaine s’est accélérée dès mars. Après 456,9 millions de dollars d’exportations en janvier et 431,2 millions en février, les ventes ont dépassé les 600 millions de dollars en mars. Elles ont ensuite atteint 647,4 millions en avril, 600,5 millions en mai, 637,1 millions en juin et 686,3 millions en juillet.

Cette progression contraste avec l’évolution plus irrégulière des importations américaines depuis le Maroc. Après un sommet de 222,9 millions de dollars en mai, celles-ci ont reculé à 177,9 millions en juin avant de remonter à 185,3 millions en juillet.

Le déséquilibre s’est maintenu chaque mois depuis le début de l’année. En juillet, l’excédent américain a pour la première fois dépassé la barre des 500 millions de dollars sur un mois. Sur l’ensemble des sept premiers mois, les États-Unis ont vendu au Maroc plus de trois fois la valeur des marchandises qu’ils lui ont achetées.

Les chiffres cumulés prennent une dimension supplémentaire lorsqu’ils sont comparés aux résultats de 2025. Les exportations américaines avaient totalisé 5,530 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année dernière. Avec 4,069 milliards déjà enregistrés à fin juillet 2026, elles représentent près de 74 % du montant annuel de 2025 en seulement sept mois.

Le même phénomène apparaît sur le solde commercial. L’excédent américain avait atteint 3,671 milliards de dollars sur toute l’année 2025. Fin juillet 2026, il s’élevait déjà à 2,833 milliards, soit plus de 77 % du niveau enregistré sur l’ensemble de l’exercice précédent.

Ces données du Bureau du recensement américain portent exclusivement sur le commerce de marchandises et sont exprimées en valeur nominale. Elles traduisent néanmoins une intensification nette des échanges entre les deux pays au cours de 2026, avec une progression particulièrement rapide des flux américains vers le marché marocain.