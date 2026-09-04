Le Maroc recentre ses investissements miniers et cède 51 % du projet Sakami au Québec

Corporation de Minéraux Stratégiques du Maroc (MCC) réorganise son portefeuille minier au Canada. La société a conclu le 2 septembre 2026 une convention révisée avec Visible Gold Mines, permettant à cette dernière de prendre le contrôle progressif de la propriété Sakami, située dans la région de la Baie-James au Québec.

La première étape de l’opération porte sur 51 % de la propriété. En contrepartie, Visible Gold Mines a remis à MCC un million d’actions ordinaires de la société canadienne d’exploration. Cette première clôture a été réalisée immédiatement après la signature de la nouvelle convention.

L’accord prévoit également une seconde étape, conditionnée à l’approbation des actionnaires de MCC. Celle-ci devrait être soumise lors de la prochaine assemblée générale prévue en décembre 2026. Si cette approbation est obtenue, Visible Gold pourra acquérir les 49 % restants de Sakami en échange de trois millions d’actions supplémentaires et d’une redevance de 1 % sur le rendement net de fonderie de la propriété.

Cette redevance pourra être rachetée par Visible Gold pour un montant de 1 million de dollars. L’opération permettrait ainsi à Visible Gold de prendre la pleine propriété du projet, tandis que MCC conserverait une exposition financière à travers sa participation dans Visible Gold et la redevance prévue.

Le calendrier de libération des actions reçues par MCC s’étalera sur plusieurs années. Une première tranche de 400 000 actions sera libérée quatre mois après la première clôture, suivie de 600 000 actions au premier anniversaire. Après la seconde clôture, 600 000 actions supplémentaires seront libérées au premier anniversaire, puis 1,2 million d’actions à chacun des deuxième et troisième anniversaires. Ces titres restent également soumis aux restrictions prévues par la réglementation canadienne.

Pour MCC, cette opération répond avant tout à une volonté de réorientation stratégique. La société cherche à alléger son portefeuille d’actifs canadiens afin de concentrer davantage ses capitaux et ses ressources de gestion sur ses projets d’exploration au Maroc. Sakami pourra parallèlement continuer son développement sous la responsabilité d’un acteur spécialisé dans l’exploration minière au Québec.

La propriété représente néanmoins un actif de taille significative. Sakami couvre environ 250 km² à travers 475 claims miniers et se trouve au contact des sous-provinces géologiques de l’Opinaca et de La Grande, dans la région de la Baie-James. Plusieurs travaux d’exploration ont déjà été réalisés sur le site, notamment des levés géophysiques, des opérations de décapage et de tranchées, des échantillonnages en rainures ainsi que des campagnes de forage limitées.

Visible Gold Mines est spécialisée dans l’exploration aurifère au Québec, avec des projets situés notamment dans la ceinture aurifère de l’Abitibi et dans la région de la Baie-James. Le transfert progressif du contrôle de Sakami lui donne ainsi davantage de latitude pour poursuivre les travaux sur une propriété déjà explorée par le passé.

L’opération a été facilitée par Eskar Capital Corporation, qui intervient comme intermédiaire indépendant. La société recevra des honoraires en espèces correspondant à 4 % de la valeur de l’opération, y compris la valeur attribuée à la redevance NSR, avec un paiement prévu à chacune des deux clôtures. La transaction reste par ailleurs soumise aux conditions habituelles et à l’acceptation finale de la Bourse de croissance TSX.

Avec cette cession progressive, Corporation de Minéraux Stratégiques du Maroc entend donc recentrer son effort financier et opérationnel sur ses actifs marocains, tout en conservant une exposition indirecte au potentiel de Sakami à travers les titres reçus de Visible Gold et la redevance prévue dans la seconde phase de l’opération.