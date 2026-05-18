Tesla rappelle plusieurs modèles pour un problème de caméra de recul

Le constructeur américain Tesla fait l’objet d’un rappel de sécurité au Canada concernant plusieurs modèles de véhicules électriques produits entre 2020 et 2023, en raison d’un dysfonctionnement logiciel lié à la caméra de recul.

Selon un avis publié par Transports Canada, le problème pourrait retarder l’affichage de l’image de la caméra arrière lorsque le conducteur passe la marche arrière immédiatement après le démarrage du véhicule. La réglementation canadienne impose pourtant que cette image s’affiche dans un délai maximal de deux secondes.

Les autorités estiment que cette défaillance pourrait réduire la visibilité du conducteur lors des manœuvres en marche arrière et augmenter ainsi le risque d’accident.

Le rappel concerne notamment plusieurs versions des Model 3, Model Y, Model S et Model X commercialisées entre 2020 et 2023. Les véhicules affectés recevront une correction via une mise à jour logicielle à distance déployée automatiquement par Tesla.

Le constructeur précise qu’aucune intervention supplémentaire ne sera nécessaire pour les véhicules déjà équipés de la version logicielle 2026.8.6.1 ou d’une version plus récente.

Ce nouveau rappel illustre l’importance croissante des systèmes logiciels dans l’industrie automobile moderne, où de nombreuses fonctionnalités essentielles reposent désormais sur des mises à jour numériques déployées à distance.