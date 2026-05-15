Le Canada prépare une vaste stratégie nationale d’électrification

Le gouvernement du Canada a annoncé le lancement d’une nouvelle stratégie nationale d’électrification destinée à doubler la capacité du réseau électrique du pays d’ici 2050. Le plan a été dévoilé par le Premier ministre Mark Carney dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques, la transition énergétique mondiale et l’accélération des besoins liés à l’intelligence artificielle et aux industries propres.

Selon Ottawa, la demande en électricité devrait doubler au cours des prochaines décennies. Le gouvernement souhaite donc renforcer la production d’énergie propre, moderniser les infrastructures existantes et connecter davantage les réseaux électriques provinciaux afin de bâtir un système énergétique plus fiable et plus compétitif.

La future stratégie reposera sur quatre grands axes : l’expansion des infrastructures électriques, le développement des interconnexions entre provinces, la formation d’une nouvelle main-d’œuvre spécialisée et le renforcement de la production locale des technologies énergétiques stratégiques.

Le gouvernement canadien estime que cette transformation pourrait permettre de réaliser jusqu’à 15 milliards de dollars d’économies énergétiques d’ici 2050 et réduire les coûts énergétiques pour sept ménages canadiens sur dix. Le plan prévoit également des investissements massifs dans les réseaux électriques, le stockage énergétique, les infrastructures de transport d’électricité et les technologies propres.

Parmi les projets déjà identifiés figurent notamment l’extension de centrales hydroélectriques dans les Territoires du Nord-Ouest, de nouveaux projets nucléaires en Ontario, des lignes de transport électrique en Colombie-Britannique ainsi que de grands projets éoliens en Nouvelle-Écosse.

Ottawa prévoit également de renforcer son soutien à la rénovation énergétique des logements et à l’adoption des thermopompes électriques afin de réduire la dépendance aux systèmes de chauffage plus coûteux et plus polluants.

Le gouvernement affirme vouloir faire du Canada l’un des leaders mondiaux de l’énergie propre grâce à des crédits d’impôt, des programmes d’investissement dans les infrastructures vertes et une accélération des projets liés aux minéraux critiques, au nucléaire, à l’hydroélectricité et aux réseaux intelligents.