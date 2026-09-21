Maroc : Laval célèbre la culture marocaine au Canada

La culture marocaine s’est invitée au cœur de Laval, près de Montréal, où la 11e édition de la Fête Marocaine a réuni dimanche un public nombreux autour de la musique, de la gastronomie et des traditions du Royaume.

Organisé par l’association Cultures et Diversité, l’événement s’inscrit dans une démarche de valorisation du patrimoine marocain au Canada. Les visiteurs ont pu découvrir différentes expressions culturelles, de l’artisanat aux spécialités culinaires, en passant par les prestations musicales.

Au-delà de son caractère festif, la manifestation a créé un espace de rencontre entre la communauté marocaine et le public canadien. Une occasion de faire connaître la diversité des traditions du Maroc et de favoriser les échanges entre les différentes communautés.

Présente à l’événement, l’ambassadrice du Maroc à Ottawa, Souriya Otmani, a rappelé l’attention portée par His Majesty King Mohammed VI aux Marocains du monde. Elle a notamment souligné l’importance de préserver les liens avec le pays d’origine et de transmettre l’identité culturelle aux nouvelles générations.

Selon la diplomate, les initiatives culturelles contribuent à maintenir cet attachement aux racines marocaines, tout en encourageant l’intégration et la participation des jeunes à la société canadienne.

La communauté marocaine constitue également un vecteur de rapprochement entre le Maroc et le Canada. À travers ses engagements professionnels, associatifs, économiques et culturels, elle participe au développement de relations humaines durables entre les deux pays.

Pour Rachid Najahi, administrateur de l’association Cultures et Diversité, la Fête Marocaine s’est progressivement imposée comme un rendez-vous important de la vie culturelle marocaine au Canada. L’objectif consiste à offrir une immersion dans les traditions du Royaume et à mettre en valeur ses expressions artistiques et populaires.

L’événement joue aussi un rôle dans la transmission culturelle au sein de la diaspora. Les familles et les jeunes générations disposent ainsi d’un cadre pour découvrir leur héritage et maintenir des liens avec les traditions marocaines.

La 11e édition s’est déroulée en présence notamment du consul général du Royaume à Montréal, Hicham Bensoltane. Plusieurs participants ont salué une initiative qui contribue à préserver les pratiques culturelles marocaines et à renforcer les échanges avec la société canadienne.

Lancée en 2010, la Fête Marocaine rassemble, selon ses organisateurs, plus de 15.000 personnes chaque année. Son développement illustre la place des initiatives associatives dans la promotion de la culture marocaine au Canada.